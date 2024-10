Presidente Javier Milei: «El aumento a las universidades sería ceder a la vieja política y volver al Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo»

Posted on

El Presidente Javier Milei aseguró hoy que el aumento del financiamiento universitario sería “ceder a la vieja forma de hacer política” además de “un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble” para ganar dinero mientras se resisten a ser auditados, y advirtió que “volver a las andadas no es gratis” ya que equivale a “perder un tercio del PBI”.

Al disertar en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Milei apuntó que en el Gobierno “venimos a terminar con los curros” y a “hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror de muchos a decir la verdad”. Cuestionó que las universidades “hace casi 10 años que no hacen una auditoría” y sostuvo que “lejos de poner en riesgo a la educación pública”, la posibilidad de auditar el manejo de su financiamiento la valoriza.

Tras destacar que ignorar la restricción del presupuesto “implicaría volver a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, el Presidente puso de manifiesto que la recuperación económica “empieza a verse, por ejemplo, con un boom de crédito nunca antes visto” y la posibilidad de comprar una propiedad a 30 años, “una de las herramientas de mayor movilidad social ascendente”.

También destacó que el último registro del índice de inflación mayorista “fue de 2,1 por ciento, es decir, 28 por ciento anual”, un logro producido como consecuencia de “una tarea titánica arreglando el problema monetario”. Además, sostuvo que “el primer tramo del blanqueo popular que impulsamos ha superado todo tipo de expectativas” y que el número actual de los depósitos en dólares es “verdaderamente estremecedor”.

En este sentido, el Presidente Milei ponderó el rumbo de la gestión económica consolidado en los primeros 10 meses de gestión al señalar que “recuperamos la estabilización monetaria y redujimos el costo estructural de la economía argentina”, logrando restablecer la confianza en Argentina “con un Riesgo País que estaba alrededor de los 3.000 puntos y ayer quebró los 1.200 puntos básicos”.

Por último, el mandatario invitó a su auditorio, compuesto por empresarios, a que “arriesguen, inviertan, innoven y apuesten a la industria y al comercio porque en la nueva Argentina las palabras esfuerzo y mérito tienen significado real y serán recompensadas”, ya que “hay un Gobierno que los apoya y que está dispuesto a hacer las cosas bien”, como la defensa del déficit cero y la emisión cero, para “volver a encauzar a la Argentina en el rumbo del crecimiento sostenido”.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

“Agradecer a las autoridades del CEAL y a todos los empresarios presentes por haber apostado y seguir apostando a la inversión y al comercio tanto en este como en el resto de los países de la región”.

“Como acusa el título de esta asamblea, el cambio de paradigma económico que está atravesando la Argentina, y que esperemos contagie al resto de la región y también al mundo”

“Hablamos de cambio de paradigma porque Argentina hace 10 meses decidió dejar atrás las recetas que lo empobrecieron por más de 100 años para empezar a aplicar las ideas de la libertad, del crecimiento y del progreso, que son las mismas ideas que sacaron al 90% de la población mundial de la pobreza en los últimos 300 años.”

“La credibilidad argentina, tras ser el mayor defaulteador serial de la historia moderna e incurrir en un siglo de déficit fiscal y violaciones sistemáticas de los derechos de propiedad, se destruyó completamente los últimos 40 años”.

“Imaginen lo mal que estaban las cosas que, en el país de la mal llamada “justicia social”, que es injusta y que no tiene nada de social, los ciudadanos eligieron el primer presidente liberal libertario de la historia, sin partido político ni gobernadores ni intendentes”.

“Ser liberal en un país contaminado por más de 100 años de socialismo, hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo presidente, el más votado de la historia”.

“Hay que entender que la gente le dijo basta a los políticos y sus jueguitos y se lo dijo en serio porque la gente se cansó de verdad”.

”En los 10 meses de gobierno recuperamos la estabilidad monetaria; estamos reduciendo el costo estructural de la economía Argentina. Producto de este cambio de rumbo estamos estableciendo de forma sostenida la confianza en nuestro país con un riesgo que se encontraba en torno a los 3.000 puntos al momento de las elecciones y que ayer quebró los 1.200 puntos”.

“En este esquema de política fiscal que tenemos hoy, el PBI es de 600.000 millones de dólares, es decir, que volver a las andadas de la mala política fiscal nos costaría 200.000 millones de dólares.No solo es un PBI menor, sino que es un PBI per cápita menor.”.

“La discusión presupuestaria, si uno la hubiera hecho seriamente, no aprobando gastos sin contemplar los recursos, que viola la Ley de Administración Financiera del Estado y el estatuto del Senado, implicaría el aumento para las universidades que sería ceder a la vieja política, de ignorar la restricción de presupuesto”.

“Volver a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo pasar de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400 mil millones de dólares, perdiendo un tercio del PBI.”

“Significa que en el medio se produce un salto del tipo de cambio real, que no solo hace que caiga el PBI, sino que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba en el tipo de cambio real”.

“Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos, pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. Todo lo contrario, es valorizarla”.

“En noviembre, diciembre estábamos discutiendo la hiperinflación. Hoy está volviendo una de las herramientas de mayor movilidad social ascendente que es comprar una propiedad. Hemos cambiado el contexto macroeconómico.

“El RIGI sigue sembrando anuncios a lo largo y ancho del país con proyecciones muy positivas para la balanza comercial y energética de acá en adelante”.

“El primer tramo del blanqueo ha superado todo tipo de expectativas”.

“Día a día, se vuelve más sencillo montar una empresa en Argentina y todos sabemos lo que pasa con los salarios cuando hay más empresas compitiendo”.

“En pos de seguir subiendo escalones en términos de libertad económica que nos traerá más ahorro, más inversión, más crecimiento y mayor prosperidad. Yo suelo decir, recurrentemente, que nosotros trabajamos para ser el país más libre del mundo.”

”La reforma de la Ley Bases más el DNU 70/23 nos permite tener un salto en términos de libertad económica de casi 90 puestos.Pasaremos a estar en niveles parecidos a países como Alemania, como Italia, como Francia. Y nos quedan 3200 reformas pendientes, y pueden ver la tarea enorme que lleva a cabo nuestro colosal ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger”.

“Cuando terminemos este mandato vamos a ser el país más libre del mundo. Muchas veces, cuando uso esta expresión, me tildan de loco (y otras cosas más). ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito.»

“Cuando digo que me gustaría alcanzar niveles de calidad de vida similares a los de Australia, todos ponen el grito en el cielo, como si fuera una gesta imposible”.

“Australia fue una nación fundada por presidiarios; es decir, pasaron de ser el descarte de Inglaterra a convertirse en referentes globales. Y Argentina supo ser el país con el PBI per cápita más alto del mundo”.

“Si lo pudimos hacer en el siglo XIX por qué no lo vamos a poder hacer ahora que, además, contamos con mejores condiciones tecnológicas a nivel global”.

“Hay que animarse, hay que salir de la mediocridad. Una Argentina potencia no es una locura si mantenemos este camino. Y crean que lo voy a lograr.

“Un país donde es el que produce y no es el Estado el que elige qué insumos utilizar, a quién contratar, a quién vender y a qué precio; un país donde se puede importar tecnología de punta para mejorar la competitividad sin pagar dos o tres veces su valor por culpa de aranceles”.

“Un país donde se pueden comprar televisores al contado y una casa en cuotas y no al revés, un país donde no haya que cruzar la frontera para hacerse de un par de zapatillas a buen precio. Un país con impuestos mínimos, retribuidos con servicios de calidad, no con municipios, provincias y un Estado nacional voraces cobrando el mismo impuesto tres veces para brindar servicios paupérrimos”.

“Argentina tiene ese problema desde que tenemos esa maldita institución llamada Banco Central de la República Argentina, que utilizan el Banco Central para corregir problemas del sector real. No, los problemas del sector real se arreglan en el sector real”.

“El que gana plata es un héroe, es un benefactor social porque lo hace vendiendo mejor calidad, a un mejor precio. Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias”.

«De acá en adelante todas las noticias que va a dar la economía argentina son todas buenas.”

“En definitiva, lo que quiero impulsar es un país anclado en tres principios fundamentales que son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad para todos los argentinos.”

«Todo esto implica un nuevo rol para el empresariado en la Argentina que viene”.

“Yo no debo ni puedo ser el que comande las decisiones que ustedes deben tomar. Deben ser ustedes quienes las tomen, sabiendo que de este lado hay un Gobierno que los apoya y que está dispuesto a todo por hacer las cosas bien”.

“Arriesguen, inviertan, innoven y apuesten a la industria y al comercio porque en la nueva Argentina las palabras esfuerzo y mérito tienen significado real y serán recompensadas”.

“Vinimos a reconvertir a la Argentina en la gran potencia que nunca debió dejar de ser y sabemos que la clave para alcanzarlo es el comercio que convierte a los enemigos en clientes y a los competidores en colaboradores”.

“Hay una frase repetida hasta el hartazgo por la izquierda bien pensante que dice: nadie se salva solo. Y lo que no entiende la izquierda es que el mercado es justamente la demostración de ellos”.

“El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian, voluntariamente, derechos de propiedad. Eso es el mercado”.

“No vinimos a llenarnos la boca inaugurando plazoletas, centros culturales o rutas en mal estado con los nombres de Alberdi, Roca o Sarmiento. Vinimos a levantar el testimonio que 100 años de infamia dejaron caer y así volver a poner a Argentina como protagonista de la historia del mundo, como siempre debió haber sido”.

