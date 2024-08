Protección de datos y privacidad de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales

Posted on

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326, brinda recomendaciones para que personas adultas acompañen a niños, niñas y adolescentes a proteger sus datos personales y su privacidad cuando usan redes sociales o navegan en sitios webs.

Antes que nada, es importante conversar y brindarles información para que reflexionen y reconozcan cuáles son sus datos personales expuestos, qué es la privacidad, porqué es importante cuidarla y cuáles son los posibles riesgos que corren. Concretamente, es fundamental que comprendan que cuando una persona se conecta a una red libre de Internet, utiliza una aplicación en dispositivos móviles, comparte su geolocalización o realiza una compra a través de billeteras virtuales entrega parte de su información personal. Al respecto es esencial entender que los datos de una persona son únicos y muy valiosos.

Las empresas y entidades recolectan información que les permite identificar directa o indirectamente a su titular, así como uno o varios elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética, biométrica, psíquica, económica, cultural, social, etc. Incluso, en la actualidad, los datos también se infieren, lo que permite predecir conductas, gustos y preferencias de consumidores a partir del procesamiento tecnológico de información.

La AAIP comparte algunos consejos para controlar y garantizar la protección de la privacidad de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales:

1. Limitar la exposición personal: no es necesario que toda la información de un usuario esté cargada en los perfiles públicos o privados de redes sociales u otras plataformas. Por ejemplo, en lugar de una fotografía, un avatar puede ser una gran idea para identificarse en el ciberespacio.

2. Administrar las preferencias de privacidad: es un buen ejercicio dialogar y evaluar qué se quiere mostrar al resto de las personas y que se prefiere reservar a la intimidad. Preguntarles ¿Quién querés que conozca esto? ¿Qué pasaría si alguien accede a esta información? puede ser un gran disparador a la reflexión y punto de partida para configurar la privacidad de las aplicaciones.

3. Diferenciar entre amistades reales y contactos de redes sociales: un compañero de la escuela o amiga del club de barrio son personales reales conocidas. En redes sociales o en páginas de Internet no siempre se puede confirmar la identidad de otros usuarios. Esto puede exponer a las infancias a múltiples riesgos, por eso es importante explicar porque no se debe hablar e intercambiar información con personas que no conozcan en la vida real. Existen usuarios creados a robar información, acosar y hacer daño en Internet.

4. Identificar correos electrónicos o mensaje seguros: las personas adultas prestan especial atención a los remitentes de correos y mensajería instantánea para evitar compartir datos involuntariamente. Es importante promover este hábito desde temprana edad para que todos prevengan el robo de datos e, incluso, de su identidad digital al hacer click para descargar una aplicación, recibir una oferta o realizar alguna acción.

5. Confirmar dispositivos móviles y computadoras de manera segura: Así como siempre se debe definir la privacidad de aplicaciones de acuerdo con las preferencias de sus titulares, es importante prestar atención a la situación general de los dispositivos. Por ejemplo, no instalar programas o aplicaciones dudosas o innecesarias; evitar el uso de redes inalámbricas de Internet de acceso público; cerrar la sesión de usuario de perfiles de páginas webs, correos, redes sociales, entre otros; habilitar la geolocalización cuando la necesitan, únicamente; actualizar los sistemas operativos; elegir cuándo las aplicaciones pueden acceder a cámaras, micrófonos y a la agenda de contactos.

Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales de la AAIP

En junio de 2023, la AAIP elevó al Congreso de la Nación el proyecto para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. En línea con los estándares internacionales, la Agencia incorporó el artículo 19 que refiere al tratamiento de datos de niñas, niños y adolescentes para garantizar la protección de sus derechos.

Concretamente, allí se brindan respuestas y precisiones normativas en lo que refiere a la relación entre este grupo de la población con el mundo digital. En este sentido, se reconoce como válido el consentimiento de personas de 16 años en adelante. En el caso de quienes son menores a esa edad, la propuesta normativa define que pueden dar su asentimiento informado, pero el tratamiento únicamente se considerará lícito si quienes ejercen la responsabilidad parental otorgaron el consentimiento.

Respecto a los responsables de tratamiento, el proyecto de la AAIP refuerza el deber de informar sobre el tratamiento de datos de forma simple, clara y accesible, en línea con las características físicas, perceptivas, sensoriales, intelectuales y mentales de los usuarios. Además, incorpora el deber de verificar la edad o la relación parental o de la tutela con la niña o el niño en cuestión.

Denuncias

En caso de que las empresas o entidades responsables de tratamiento de los datos personales no cumplan con alguna de sus obligaciones detalladas en el marco normativo nacional, la ciudadanía puede consultar, recibir asesoramiento o realizar una denuncia ante la AAIP. Las denuncias se realizan de forma gratuita en la sección de “Trámites” de su sitio web o ingresando en este link.

En el marco de la Ley 25.326, la Dirección Nacional de Protección de Datos de la AAIP brinda apoyo en el diseño y ejecución de políticas de privacidad y gobernanza de datos, a la vez que protege a las personas y sus datos personales. En caso de necesitar asesoramiento, las personas y entidades pueden enviar su consulta a datospersonales@aaip.gob.ar.

argentina.gob.ar