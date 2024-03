Provincia y OIT implementan acciones conjuntas contra el trabajo infantil

Posted on

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en el ámbito rural en la Provincia, los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, participaron de la inauguración de los talleres de Sensibilización que se realizaron en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia.

La actividad, titulada «Desafíos en torno al Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente Protegido en la Ruralidad y el Sector Agropecuario», fue promovida por la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), en articulación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tiene por objetivo otorgarle herramientas a quienes se desempeñan en las Delegaciones Regionales del ministerio de Trabajo y a los responsables municipales de las oficinas de Empleo para una intervención efectiva en la problemática.

Este taller surge a partir de años de trabajo mancomunado entre ambos ministerios y la OIT, lo que convierte a Buenos Aires en el epicentro de la lucha para la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, en un contexto nacional que presenta nuevos desafíos y cambios institucionales que obliga a la provincia a fortalecer sus esfuerzos para abordar de manera integral la problemática.

El acto de apertura contó con la presencia de integrantes del Foro de la Niñez y de la Comisión Intersindical contra el Trabajo Infantil, dirigentes sindicales, legisladores provinciales, referentes de organizaciones sociales, autoridades del ministerio de Desarrollo de la Comunidad Coordinadores Zonales, Delegados y delegadas regionales y operadores territoriales de los municipios. El secretario ejecutivo de COPRETI, Nicolás Viñes, ofició de moderador y al dar la bienvenida expresó: “Para abordar la problemática del trabajo infantil y adolescente es necesario trazar un camino juntos, entre ministerios y con la OIT para que quienes están en los territorios tengan los conocimientos y las herramientas para intervenir”.

En su carácter de presidente de la COPRETI, el ministro Correa destacó: “en este momento difícil que nos toca atravesar como pueblo trabajador, la OIT nos está acompañando a llevar adelante un abordaje integral a esta problemática en tiempos donde la nación se corre y parece que no le interesa”, y prosiguió, “Kicillof, en cambio, nos pide que redoblemos el esfuerzo”.

“Mi viejo trabajó en Tucumán siendo menor de edad, acompañando a su abuelo, debía hachar 8 toneladas de cañas de azúcar por día comenzando a las 4 de la mañana, sin ningún derecho en tiempos del pre-peronismo. Cuando llegaron Juan y Eva Perón les cambió la vida. Su abuelo se jubiló y él pudo estudiar. Ese ejemplo me guía para ser implacable en la defensa de los derechos de los niños en tiempos donde el gobierno nacional nos quiere llevar de nuevo al pre-peronismo”, sostuvo Correa.

El ministro Rodríguez señaló: “erradicar y prevenir el trabajo infantil es parte de nuestra política integral. Ya hace varios años que venimos trabajando y articulando con la COPRETI, buscando llegar de mejor manera a cada una de las familias, a cada uno de los pibes y de las pibas. Cuando planteamos la erradicación del trabajo infantil, tenemos que tener en claro que lo que estamos planteando es la necesidad de la mejora de las condiciones de vida de todo el sector”.

“Hoy tenemos que cuadruplicar los esfuerzos desde la Provincia, porque en un contexto de crisis generado por las políticas aplicadas por el Gobierno nacional no hay ninguna duda de que todo este tipo de problemas proliferan. Y hago una reflexión en este sentido, porque es parte del debate nacional, no hay modelo, no hay país en la historia que haya logrado desarrollarse reduciendo los salarios reales”, agregó el ministro.

Por su parte, la especialista Bárbara Perrot, oficial a cargo de la Oficina de País de la OIT para la Argentina dijo “la incidencia del trabajo infantil en la Argentina demuestra que todo el esfuerzo que hacemos, trabajando mancomunadamente, es necesario y urgente. Asegurar el trabajo decente para las personas adultas es un desafío fundamental para evitar que la situación se agrave. Por eso necesitamos coordinar agendas para identificar los puntos concretos en donde enfocarnos a corto, mediano y largo plazo para lograr resultados”.

