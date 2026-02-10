Raid de sangre y pólvora: Está prófugo por balear a su pareja en barrio Gaona y matar a un sujeto en satélite II

Marcos Daniel Segovia está acusado de balear a su pareja. La mujer está con pronóstico reservado pero estable en el hospital de Moreno. Luego de este femicidio tentado, se dirigió al barrio Satélite II y mató a Horacio Sena de varios disparos. Está prófugo. Segovia tenía pedido de captura por un homicidio ocurrido a principios de enero en el barrio Moreno 2000.

Marcos Daniel Segovia se dirigió a la vivienda en la que vivía su pareja. Se habían distanciado hacía poco más de un mes. Tienen un hijo en común, de 10 meses. La mujer vivía en una casa ubicada sobre la calle Constancio Vigil casi esquina Fray Cayetano Rodríguez, del barrio Gaona de la localidad de La Reja. Luego de una breve discusión, Segovia sacó un arma y la baleó. Tomó al bebé y desapareció del lugar. Ocurrió alrededor de las 11 horas del martes 3 de febrero.

La víctima, de 36 años, fue asistida por vecinos y llevada al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Presentaba dos heridas: una en el antebrazo derecho y la más grave en el abdomen. Los médicos lograron estabilizarla. Fue operada. Permanece internada con pronóstico reservado, pero estable.

Casi simultáneamente, una mujer mayor de edad, quien sería la madre de Segovia, se presentó en la Comisaría 7º de Moreno (La Reja). Llevaba en sus brazos al bebé, ileso. Lo entregó a la autoridad y relató parte de la situación. Las actuaciones eran llevadas adelante por personal de la Comisaría 6º (Francisco Álvarez), con jurisdicción en la escena del ataque. La criatura quedó resguardada por profesionales del Servicio Local de Niñez.

Marcos Daniel Segovia de 26 años, buscado por femicidio tentado y doble homicidio consumado

Pasado el mediodía, Segovia apareció nuevamente. En este caso en el barrio Satélite II. Debajo del puente vehicular de Eva Perón y Joaquín V. González, al lado del arroyo Los Perros, se encontraba Horacio Sena, de 53 años. Estaba junto a una joven, consumiendo drogas, según relataron las fuentes consultadas. Segovia acusó de robar en su casa a Sena. Inmediatamente lo ejecutó de varios balazos. Nuevamente Segovia puso pies en polvorosa.

Sena también fue trasladado al hospital local. Las lesiones eran varias y la pérdida de sangre masiva. Los profesionales sanitarios hicieron esfuerzos titánicos para mantenerlo con vida, pero antes de la medianoche, Sena murió. Por este suceso, actuaron efectivos de la Comisaría Moreno 8º (Catonas).

La UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo, confeccionó un expediente por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo (femicidio) en grado de tentativa” y otro conexo por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” donde está imputado Marcos Daniel Segovia de 26 años. La investigación está en la órbita del servicio de calle de la seccional policial de Francisco Álvarez.

Trascendió que Marcos Daniel Segovia está indocumentado, motivo por el cual no registraría antecedentes. Más allá de esto, está identificado en varias causas. Junto a su pareja, la mujer baleada, están acusados de un homicidio en grado de tentativa y comercialización de estupefacientes, suceso ocurrido el 22 de septiembre pasado. Ambos tenían pedido de captura. La víctima internada en el hospital quedó detenida en este expediente judicial. Tiene custodia.

Pero además, Segovia está acusado de asesinar a Emmanuel Farías de 28 años de edad. El hecho se produjo el jueves 8 de enero sobre la calle Reservistas Argentinos al 2837, entre la colectora norte de la Autopista del Oeste y Democracia, del barrio Moreno 2000 Norte. Farías, domiciliado en Villa Pineral del partido de 3 de Febrero, proveeduría de drogas a Segovia para que este la venda. Alguna disputa terminó con la muerte de Farías.

Hasta el momento Segovia sigue prófugo. Es intensamente buscado por la justicia. Tiene pedido de captura nacional e internacional. “Es una víbora, es malo. Está loco” sentenció un investigador, al intentar describir a un sujeto que se maneja con una crueldad y perversión pocas veces vista. Claramente es un peligro para la sociedad.