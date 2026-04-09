Rastrero: Intentó robar a una mujer y a sus hijas en el barrio Lomas Verdes y lo corrieron vecinos

El suceso se produjo a las 11:25 de este miércoles 8 de abril sobre la calle Güiraldes, metros antes de llegar a la colectora norte de la Autopista del Oeste del barrio Lomas Verdes de La Reja. Una mujer, junto a sus hijas de 12 y 16 años, se dirigía a la parada del recorrido 11 de Transportes La Perlita. En esos momentos aparece un sujeto caminando, que las intercepta e intenta sacarles las mochilas. La providencial intervención de otros usuarios del colectivo evitó que las despojaran de sus pertenencias. La víctima del intento de atracó nos contó que son habituales los robos en la zona.