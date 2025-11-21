Recomendaciones de Transporte PBA: sillitas, cinturón y alcohol cero para un tránsito más seguro este fin de semana largo

Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, recordó una serie de recomendaciones indispensables para garantizar viajes seguros en rutas y caminos bonaerenses. Entre los documentos obligatorios, se destaca la necesidad de llevar el DNI, la Licencia de Conducir física, la Cédula Verde, la póliza de Seguro vigente, la Patente al día y contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada.

A partir de varios hechos ocurridos a comienzos de año, en los que niñas y niños perdieron la vida por no utilizar sistemas de retención infantil, el ministro Marinucci impulsó la campaña “Un Click que Salva”. La iniciativa busca reforzar el uso adecuado del Sistema de Retención Infantil (SRI) y de los cinturones de seguridad en todas las personas que viajen, con especial atención en las y los más pequeños.

En este sentido, se recomienda verificar el vencimiento del SRI, evitar la compra de dispositivos usados —ya que pueden presentar etiquetas ilegibles o fallas— y ubicar el asiento infantil en el lugar más seguro del vehículo: la plaza trasera central. En segundo término, se sugiere la plaza trasera derecha y, como última opción, la trasera izquierda.

Asimismo, el Ministerio recuerda la importancia de circular con luces bajas siempre encendidas, respetar las velocidades permitidas y, ante lluvia o neblina, disminuir la marcha, aumentar la distancia con otros vehículos y utilizar luces antiniebla si el auto las posee. También se aconseja evitar maniobras bruscas y prestar especial atención a la señalización vial.

Para un viaje seguro, es indispensable que todas las personas utilicen el cinturón de seguridad, tanto en autos particulares como en colectivos; que quienes circulen en moto lleven casco; que no se realicen adelantamientos con doble línea amarilla; y que no se conduzca manipulando el celular, comiendo o bebiendo. Además, se recomienda iniciar el viaje descansado y no haber consumido alcohol ni sustancias psicoactivas. Es fundamental llevar matafuegos, balizas triangulares y reflectivas, y verificar antes de salir el estado general del vehículo: motor, niveles de líquido refrigerante, batería y neumáticos. Si se viaja con mascotas, se sugiere el uso de arnés de seguridad.

En paralelo a estas recomendaciones, la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial dispuso un operativo especial para reforzar la concientización. Se realizarán controles de documentación, alcoholemia y prevención en distintos puntos de la Provincia en conjunto con la Policía Vial y otros organismos. Además, agentes del área de Fiscalización del Transporte llevarán adelante inspecciones en terminales de ómnibus para verificar las condiciones de los vehículos y el cumplimiento de la ley de Alcohol Cero al Volante por parte de los choferes.

Info Ministerio de Transporte PBA