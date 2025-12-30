Sociedad

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Posted on by rodrigos
30
Dic

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar medidas de prevención para evitar golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud asociados al clima extremo.

Medidas generales

  • Beber agua de manera regular, incluso si no se siente sed.
  • Evitar bebidas alcohólicas y aquellas con alto contenido de azúcar.
  • Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.
  • Permanecer en espacios ventilados o con sombra.
  • Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.
  • Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas.
  • Tomar duchas frescas o aplicar paños húmedos para bajar la temperatura corporal.

Cuidados con niñas, niños y personas mayores

  • Ofrecer agua de manera frecuente.
  • Mantener los ambientes frescos y ventilados.
  • No dejar a nadie dentro de vehículos cerrados, ni por un instante.
  • Controlar que estén descansando adecuadamente y sin signos de malestar.

Alimentación recomendada

  • Consumir comidas livianas como frutas, verduras y ensaladas.
  • Evitar alimentos muy salados o pesados.
  • Asegurar una correcta higiene para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Signos de alerta

Si aparecen síntomas como piel enrojecida o caliente, dolor de cabeza, mareos, confusión, náuseas, respiración acelerada o desmayo, se debe:

  • Trasladar a la persona a un sitio fresco.
  • Aflojar la ropa y refrescar el cuerpo con agua.
  • Ofrecer pequeños sorbos de agua si está consciente.
  • Consultar de inmediato a un servicio de salud.

Adoptar estas medidas no sólo contribuye a prevenir golpes de calor, sino también a reducir riesgos de deshidratación, insolación y otros efectos adversos vinculados a las altas temperaturas, promoviendo una cultura de prevención y cuidado colectivo.

Info Cruz Roja Argentina