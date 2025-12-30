Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar medidas de prevención para evitar golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud asociados al clima extremo.

Medidas generales

Beber agua de manera regular, incluso si no se siente sed.

Evitar bebidas alcohólicas y aquellas con alto contenido de azúcar.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Permanecer en espacios ventilados o con sombra.

Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Tomar duchas frescas o aplicar paños húmedos para bajar la temperatura corporal.

Cuidados con niñas, niños y personas mayores

Ofrecer agua de manera frecuente.

Mantener los ambientes frescos y ventilados.

No dejar a nadie dentro de vehículos cerrados, ni por un instante.

Controlar que estén descansando adecuadamente y sin signos de malestar.

Alimentación recomendada

Consumir comidas livianas como frutas, verduras y ensaladas.

Evitar alimentos muy salados o pesados.

Asegurar una correcta higiene para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Signos de alerta

Si aparecen síntomas como piel enrojecida o caliente, dolor de cabeza, mareos, confusión, náuseas, respiración acelerada o desmayo, se debe:

Trasladar a la persona a un sitio fresco.

Aflojar la ropa y refrescar el cuerpo con agua.

Ofrecer pequeños sorbos de agua si está consciente.

Consultar de inmediato a un servicio de salud.

Adoptar estas medidas no sólo contribuye a prevenir golpes de calor, sino también a reducir riesgos de deshidratación, insolación y otros efectos adversos vinculados a las altas temperaturas, promoviendo una cultura de prevención y cuidado colectivo.

Info Cruz Roja Argentina