Recomiendan controles para el cuidado de la salud cardiovascular antes, durante y después del embarazo

Durante el embarazo se generan modificaciones en el funcionamiento del corazón, por lo que resulta fundamental realizar controles cardiológicos periódicos en cada etapa.

En la instancia de preconcepción, se aconseja la evaluación médica especialmente en mujeres que planifican un embarazo y presentan antecedentes o patologías cardíacas previas.

En el transcurso de la gestación, es importante consultar ante síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones intensas o dificultad para respirar.

Asimismo, en el período de posparto se recomienda continuar con el seguimiento médico, particularmente en aquellos casos en los que se haya registrado hipertensión arterial, diabetes gestacional o parto prematuro.

Los controles de salud permiten detectar y tratar de manera oportuna posibles afecciones cardiovasculares, protegiendo tanto a la madre como al bebé.

Hospital Posadas