Refuerzan la seguridad en General Rodríguez con nuevos patrulleros

El intendente Mauro García encabezó el acto de entrega de cinco nuevos móviles policiales que se suman al sistema de seguridad del distrito, junto a autoridades municipales y provinciales.

Las unidades fueron incorporadas a través del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se enmarcan en una política integral que contempla, además, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y la actualización de los lectores de patentes.

En el mismo sentido, la Provincia de Buenos Aires asignó nuevos vehículos destinados a las secretarías de Salud Pública y Control Urbano, con el objetivo de optimizar las tareas de prevención y reforzar el cuidado de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez