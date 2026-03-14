Se llevó adelante la refundación de la Mesa Local de Violencias por Razones de Género como Consejo Consultivo en el distrito de General Rodríguez.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, encabezada por Mariana Galván, y contó con la participación de representantes del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas para el año, se planificó la presencia del Consejo en distintos barrios de la ciudad y se destacó que este espacio funcionará como un ámbito de participación para organizaciones que trabajan en la problemática de género

.La jornada se desarrolló además en el marco de las actividades del Mes de la Mujer y la Memoria, a 50 años del último golpe cívico-militar.Desde el municipio se continúa fortaleciendo el trabajo articulado para prevenir las violencias y acompañar a quienes más lo necesitan.

Municipalidad de General Rodríguez