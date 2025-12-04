Rescatan y liberan un zorro gris pampeano en Moreno

Vecinos de la zona de Moreno Centro alertaron sobre la presencia de un zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) que deambulaba por el área urbana. Ante el aviso, personal del Cuerpo de Guardaparques se acercó al lugar y colocó cámaras y jaulas trampa para monitorear y capturar al animal de manera segura.

La intervención tuvo resultados rápidos y efectivos. Una vez capturado, el ejemplar fue revisado por el veterinario del Cuerpo de Guardaparques, quien constató que se encontraba en buen estado de salud y sin signos de lesiones.Posteriormente, el zorro fue trasladado y liberado en la zona del Museo Muñiz, un entorno adecuado para su reinserción, garantizando su bienestar y reduciendo riesgos tanto para la fauna como para la comunidad.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia del trabajo articulado entre vecinos y Guardaparques para la protección y preservación de la fauna silvestre.

Info Ambiente Moreno