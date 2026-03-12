Rescataron y liberaron a un carpincho en Moreno:volvió a su hábitat natural

El Gobierno local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llevó adelante una nueva liberación de un ejemplar de carpincho adulto en su hábitat natural.

La actividad contó con la participación de la intendenta, Mariel Fernández, quien acompañó el regreso del animal a las aguas del Lago San Francisco (predio del Museo Muñiz).

El ejemplar fue rescatado tras la denuncia de vecinos que advirtieron su presencia en un barrio del distrito. En un operativo articulado entre la dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires y el Cuerpo de Guardaparques de Moreno, se procedió al rescate del animal que se encontraba en un domicilio particular.

Esta acción se enmarca en un trabajo constante de preservación de la fauna local.

Actualmente, el Cuerpo de Guardaparques realiza aproximadamente 150 rescates anuales de diversos animales en Moreno. Con esta última intervención, ya son más de 20 los carpinchos que han logrado ser reinsertados en su entorno natural.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la importancia de estas tareas para permitir que los animales desarrollen su vida en un entorno seguro y adecuado.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que, ante el avistamiento de fauna silvestre en zonas urbanas, pueden dar aviso a través de las redes sociales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno.

Municipalidad de Moreno