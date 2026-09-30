Robaron y faenaron caballos de polo: ocho aprehendidos en Moreno, uno de ellos con tres pedidos de captura pendientes

Los animales fueron sustraídos de un haras de Pilar y, según la investigación, trasladados a Moreno, donde habrían sido faenados. La carne iba a ser comercializada en Trujui. Durante cinco allanamientos secuestraron restos de equinos, armas de fuego y herramientas de carnicería.

El robo de cuatro caballos de polo de un haras de Pilar derivó en una investigación que terminó con ocho personas aprehendidas durante cinco allanamientos realizados en Moreno. Entre ellas se encuentra Lautaro Rodrigo Manzanares, de 26 años, quien además tenía tres pedidos de captura vigentes por otras causas penales.

La investigación comenzó a partir de la denuncia del propietario del Haras La Fija, ubicado en inmediaciones de Cruz del Sur y El Tobiano, en Pilar. Según se estableció, desconocidos cortaron el alambrado perimetral del establecimiento y sustrajeron cuatro equinos.

Se trataba de dos machos y dos yeguas, de pelajes bayo, zaino oscuro, alazán y tordillo. De acuerdo con la denuncia, ninguno de los animales tenía una marca identificatoria.

Las tareas de investigación realizadas por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Pilar permitieron identificar a los presuntos responsables y establecer que los caballos habrían sido trasladados hacia Moreno. Según la hipótesis de los investigadores, allí fueron faenados y la carne iba a ser comercializada en la zona de la localidad morenense de Trujui.

Restos de los animales y elementos de faena

Los cinco allanamientos permitieron encontrar distintos restos de equinos, entre ellos cabezas, patas, pezuñas y pelajes. También fueron secuestradas herramientas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas para faenar a los animales.

Entre los elementos incautados había un hacha de carnicería, cuchillas, tenazas, una masa y sogas. De acuerdo con el informe policial, varios de estos objetos presentaban rastros hemáticos secos y pelos de caballo adheridos.

Durante los procedimientos también se secuestraron armas y municiones. La lista incluye dos revólveres, dos pistolas y un rifle de balines, además de 15 cartuchos calibre 12.

Entre las armas incautadas figura una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con un kit cuya numeración no era visible.

El dueño reconoció los restos

El propietario del haras fue convocado durante los procedimientos y reconoció entre los restos secuestrados partes que corresponderían a uno de sus animales.

Según la información incorporada a la investigación, pudo realizar el reconocimiento a partir de las características del pelaje y de una cabeza completa encontrada en uno de los domicilios allanados.

La investigación apunta ahora a determinar con precisión el circuito utilizado para trasladar los animales desde Pilar hasta Moreno, establecer quiénes participaron de la faena y determinar si la carne llegó a ser comercializada.

Uno de los aprehendidos tenía tres pedidos de captura

Uno de los datos que surgió durante el operativo fue la situación procesal de Lautaro Rodrigo Manzanares, de 26 años.

Según informaron fuentes policiales, sobre el hombre pesaban tres pedidos de captura vigentes, correspondientes a investigaciones diferentes de la causa por el robo y faena de los caballos.

Uno de ellos corresponde a una causa por robo agravado, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 de Moreno.

Los otros dos están vinculados con delitos contra la vida. Uno corresponde a una investigación por homicidio agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

El tercer pedido de captura corresponde a una causa por homicidio agravado en grado de tentativa, que tramita ante la UFI Nº 8 de este Departamento Judicial.

Estos antecedentes no constituyen una condena en las respectivas causas, sino pedidos de captura vigentes al momento de su aprehensión.

Ocho aprehendidos y una investigación en curso

Además de Manzanares, otras siete personas fueron aprehendidas durante los procedimientos. Ahora la Justicia deberá establecer la situación procesal de cada una y determinar qué participación habría tenido cada sospechoso en el robo de los caballos, su traslado, la faena y la eventual comercialización de la carne.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 7 de Pilar, a cargo de Walter Saettone, en una causa en la que interviene la UFI Nº 2 de Pilar.

Del operativo participaron efectivos de la SDDI Pilar, la Estación de Policía de Pilar, el Comando de Prevención Rural (CPR) Pilar, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de la Secretaría de Seguridad local.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y otras medidas destinadas a determinar el funcionamiento de la presunta organización y la responsabilidad individual de las personas aprehendidas.