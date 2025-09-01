Salud capacitó a equipos de todo el país en el uso seguro y efectivo de métodos anticonceptivos

En el marco del fortalecimiento de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Salud de la Nación llevó adelante un ciclo de capacitaciones orientadas al uso seguro, informado y equitativo de los métodos anticonceptivos, con el objetivo de fortalecer las competencias de los equipos de salud para garantizar una atención accesible y de calidad

La actividad, desarrollada durante tres días consecutivos por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR), reunió a 240 agentes de salud de todo el país y fue organizada por regiones, permitiendo atender las necesidades particulares de cada zona.

Durante la capacitación se abordaron contenidos fundamentales como la definición y clasificación de los métodos anticonceptivos, la eficacia y seguridad de cada uno de ellos, y las recomendaciones clave para su uso adecuado, destacando la importancia de la doble protección para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS). Además, se abordaron situaciones clínicas habituales, como el manejo de olvidos en la toma de anticonceptivos orales y el procedimiento para descartar un embarazo mediante test adecuados.

Por último, se presentó la canasta de insumos disponibles en el sistema público, garantizando que los equipos de salud tengan acceso a una amplia variedad de métodos anticonceptivos para ofrecer, promoviendo los distintos métodos y haciendo especial hincapié en la importancia de acompañar a las personas en la toma de decisiones informadas, respetando sus preferencias y necesidades individuales.

Esta capacitación forma parte del compromiso y el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación para la formación continua de los equipos de salud de todo el país, garantizando una atención accesible y de calidad en la promoción de la salud sexual y reproductiva. El ciclo de formación continuará cada dos semanas, abordando distintas temáticas de relevancia para los equipos de salud.

