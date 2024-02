Salud escolar: la importancia de mantener el Calendario de Vacunación al día

Posted on

Con el inicio del ciclo escolar y las familias comienzan con los requerimientos para la vuelta al colegio: los útiles, el uniforme, pero no debemos olvidarnos de sumar a la lista realizar los controles de salud y la visita con el pediatra.

Esta consulta es de gran importancia para, no sólo realizar los chequeos anuales en todos los niños, niñas y adolescentes, sino también es una excelente oportunidad para revisar el calendario de vacunación y asegurar que los niños regresen a la escuela con las vacunas al día.

Tener el calendario de vacunación al día es una estrategia sanitaria esencial para controlar el impacto de las enfermedades inmunoprevenibles en la comunidad. La vacunación en tiempo con las dosis indicadas no sólo protegerá a los niños, niñas y adolescentes vacunados, sino que también contribuye a crear una salud colectiva, protegiendo a los individuos contra enfermedades específicas y, contribuyendo a la inmunidad colectiva.

En otros términos, al asegurarnos que los estudiantes estén correctamente vacunados tanto en la escuela primaria, secundaria y universitaria, se reduce el riesgo de brotes de enfermedades en la comunidad.

Recientemente el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta en el país sobre un caso confirmado de Sarampión en un niño de 6 años en la región de CABA, enfermedad que en Argentina gracias a la vacunación se ha interrumpido la circulación endémica en el 2000, aunque se han registrado brotes esporádicos desde entonces, lo que subraya la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación y un sistema de vigilancia eficiente.

Si bien en el último año se observó un leve aumento en las coberturas de vacunación, estas aún persisten bajas. Las coberturas incompletas o muy bajas de vacunación facilitan la aparición de enfermedades controladas o eliminadas como la hepatitis A, enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo B (Hib), difteria y tétanos e incluso algunas erradicadas o en vías de erradicación como el síndrome de rubéola congénita, el sarampión y la poliomielitis.

Es por esto que para nosotros, los pediatras, es de vital importancia que los niños asistan a las consultas, por los menos dos veces al año, ya que hay muchas cuestiones de salud que van cambiando, no sólo en su anatomía sino también las actualizaciones de los calendarios de vacunación dependiendo el momento histórico de la vida desde recién nacidos niños y adolescentes.

En el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes con calendarios de vacunación incompletos, también es importante tener presente algunas consideraciones como ser que en ningún caso deben reiniciarse esquemas de vacunación; sino completarlo con las vacunas que le faltan recibir. En el mismo sentido y con el ánimo de completar esquemas atrasados, las vacunas que corresponden serán administradas de forma simultánea; y no existe un límite máximo de aplicaciones a ser administradas en una misma aplicación; las vacunas recibidas en forma simultanean no interfieren entre sí, en cuanto a inmunogenicidad y eficacia; y es fundamental conocer y respetar los intervalos entre dosis para asegurar una respuesta inmunológica adecuada. Si estos intervalos se acortan, la respuesta inmunitaria podría no ser satisfactoria.

Además, quiero recordar y hacer hincapié en que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas, obligatorias, y se aplican en los vacunatorios oficiales, centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

Por Dr. Norberto Giglio, pediatra (MN 84.374), experto en epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Télam