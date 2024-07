Salud organizó un encuentro con equipos provinciales para el abordaje integral de la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal

Posted on

Mellitus, Julieta Méndez, sostuvo que en nuestro país la prevalencia de glucemia o diabetes elevada por autorreporte aumentó 51% entre el 2005 y el 2018 según la ENFR. En ese marco, aseguró que desde la DNAIENT se viene trabajando y promoviendo un modelo de cuidados para estas enfermedades crónicas.

Por último, el coordinador del Programa Nacional de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal, Augusto Vallejos, precisó que la prevalencia de la enfermedad crónica en Argentina es de 12,7%. “Con hipertensión y diabetes compartimos las mismas problemáticas. Existen personas no diagnosticadas; diagnosticadas, pero no tratadas; y tratadas, pero no controladas. Por eso es importante poner el foco en las buenas prácticas de los equipos de salud”, concluyó.

Durante la jornada, las provincias de Córdoba, Mendoza y La Pampa compartieron sus experiencias sobre cómo están implementando la iniciativa HEARTS en sus jurisdicciones, que fue de gran ayuda para institucionalizar la estrategia y empoderar a los equipos de salud. Son 11 las provincias que ya han incorporado este sistema en el país, entre las que se encuentran Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero.

Liderada por los Ministerios de Salud de la región, con participación de actores locales y acompañada técnicamente por la OPS, la iniciativa HEARTS busca integrarse de manera transparente y progresivamente a los servicios de salud ya existentes, para promover la adopción de las mejores prácticas mundiales en la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares (ECV), renales y diabetes, y mejorar así el desempeño de los servicios en el control y la prevención con énfasis en la atención primaria de salud.

argentina.gob.ar