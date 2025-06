Salud reúne a expertos para analizar casos de sarampión pendientes de clasificación

Como parte de las acciones implementadas para dar respuesta al actual brote de sarampión que afecta al AMBA, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a la Comisión para la Certificación de la Eliminación de la Circulación Endémica de Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita. El objetivo es avanzar en el cierre final de todos los casos notificados y en la clasificación final de los 500 casos notificados que las jurisdicciones no han podido clasificar hasta el momento.La Comisión es coordinada por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y está compuesta por expertos de referencia en la temática que asesoran al Ministerio de Salud de la Nación. A través de reuniones semanales, el equipo se encargará de cerrar definitivamente todos los casos notificados por las jurisdicciones. Esto comprende la confirmación de los casos ya clasificados y el análisis de aquellos que por su complejidad no pudieron clasificar previamente. Esta complejidad se basa en diferentes factores vinculados a la vigilancia, la toma de muestras de laboratorio oportunas, el seguimiento de los casos y la investigación epidemiológica que requieren.Para la evaluación de los casos, la comisión trabaja en dos líneas. En primer lugar, evalúa individualmente cada uno de los casos que las jurisdicciones presentan a partir de estudios de laboratorio, criterios clínicos y epidemiológicos, definiendo la necesidad de nuevas acciones requeridas para su clasificación final. Por otro lado, trabaja junto con las jurisdicciones en la construcción de lineamientos y criterios de evaluación en base a “casos testigo” para que las jurisdicciones puedan avanzar internamente en el cierre final de los casos no analizados en el marco de la comisión y cuya clasificación deberá presentarse ante la comisión en los próximos encuentros.Cabe mencionar que los casos que sean confirmados en el marco del trabajo de la comisión, se sumarán de manera semanal al total de casos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional. Es importante tener en cuenta que esto no representa un aumento en la circulación del virus sino un ajuste en la cantidad de casos que ocurrieron en el pasado.El trabajo realizado por la Comisión es clave para reforzar la vigilancia epidemiológica en Argentina y mantener el status de país libre de sarampión. Además de la evaluación de los casos, la comisión participa en las reuniones de referentes de epidemiología y del Programa de Inmunizaciones de las jurisdicciones que se encuentran afectadas por el brote actual.Actualmente, se han confirmado 32 casos de los 2038 casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) notificados compatibles con sarampión. Cabe aclarar que, ante la aparición de síntomas compatibles (fiebre>38° y exantema) el sistema de salud se encuentra obligado a notificar los casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS), aunque después los mismos sean descartados por no cumplir con criterios epidemiológicos.El sarampión es una enfermedad exantemática febril que puede presentarse a cualquier edad, siendo de mayor gravedad en menores de 5 años o personas con desnutrición. En estos grupos, puede causar graves complicaciones respiratorias y enfermedades del sistema nervioso central que pueden presentarse años después del episodio agudo, incluso con desenlace fatal. Por otro lado, es una infección altamente contagiosa. Durante el desarrollo de la enfermedad, las personas pueden contagiar a entre 16 y 18 personas. Al no tener tratamiento específico, la única estrategia de prevención es la vacunación.

