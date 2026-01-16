Se alcanzó una marca histórica de trasplantes de Médula Ósea

En el año en que Argentina logró alcanzar su marca histórica de donantes y trasplantes de órganos y tejidos, con una tasa de 20,54 donantes por millón de habitantes, también se registraron números históricos en materia de trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) conocido también como trasplante de médula ósea.

Se realizaron en total 1.458 trasplantes de CPH, de los cuales 886 fueron autólogos, 430 fueron alogénicos con donante familiar y 142 fueron trasplantes alogénicos con donante no familiar, estos últimos concretados gracias a la intervención y gestión del Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI en la búsqueda de donantes y en la procuración.

Se destaca también que se realizaron 104 colectas (97 de CPH y 7 de linfocitos) de donantes voluntarios de nuestro país, que permitieron que puedan trasplantarse pacientes argentinos y de los siguientes países: Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Brasil, Reino Unido, Italia, Bélgica, Australia, Chile, Portugal, Suiza, Turquía y Uruguay.

Asimismo, en 2025 se incorporaron 12.680 nuevos potenciales donantes al Registro Nacional de Donantes de CPH, el cual cuenta con 320.000 donantes inscritos actualmente.

Vale destacar que a partir de este año se incorporó el hisopado de mucosa yugal como un nuevo método para la captación y tipificación de donantes como complemento de la incorporación de donantes asociada a la donación de sangre. Esta medida busca aumentar la inscripción de potenciales donantes y ampliar la diversidad genética del Registro, facilitando la incorporación de donantes voluntarios en las provincias. La técnica es un procedimiento rápido, seguro y no invasivo.

Se destaca también la instalación y el desarrollo del Laboratorio Nacional de Inmunogenética para la realización de estudios de histocompatibilidad en alta resolución. Su implementación optimizó el registro de donantes y el trasplante de médula ósea, permitiendo la autosuficiencia del país respecto a este tipo de estudios y mejorar la accesibilidad a los mismos.

En 2025 el INCUCAI obtuvo la certificación de la Asociación Mundial de Donantes de Médula en reconocimiento a la calidad y confiabilidad de su Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). El logro posiciona a la Argentina en un lugar de referencia global y asegura más y mejores oportunidades de trasplante para los pacientes que lo necesitan.

Asimismo, se destaca el trabajo de la Red Federal de Trasplante, el cual contribuye a mejorar el acceso al trasplante de los pacientes de todo el país, trabajando en coordinación con centros de trasplante y los Organismos Jurisdiccionales para agilizar las derivaciones a los mismos.

Desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI, se garantiza que toda persona argentina con indicación de trasplante pueda ser tratada en nuestro país sin necesidad de viajar al exterior. En este período, 1.978 argentinos que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedieron a un trasplante de médula ósea con donantes provenientes de los registros. El Registro Nacional aportó 756 donantes de médula ósea, 365 para pacientes de nuestro país y 391 para pacientes del extranjero.

El Registro cuenta con 320 mil donantes inscriptos y forma parte de la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA) la cual agrupa registros de 63 países y cuenta con más de 43 millones de donantes registrados de todo el mundo.

Vale destacar también que el Registro Nacional de CPH es un registro de alta calidad, ya que más del 90% de sus donantes se encuentran tipificados con tecnología de alta resolución a este tipo de estudios.

La donación de médula se rige por la solidaridad internacional. La búsqueda mundial garantiza a todos los pacientes las mismas posibilidades de encontrar un donante de médula o una unidad de cordón umbilical, vivan donde vivan.

Cómo inscribirse como donante

Para poder inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de CPH se requiere gozar de buen estado de salud, tener entre 18 y 40 años y pesar más de 50 kilos. Quienes quieran donar, pueden dirigirse a los centros de donantes que funcionan en los Servicios de Hemoterapia de más de 250 centros de donación de todo el país o concurrir a una colecta programada, y en el momento de donar sangre dar el consentimiento para ingresar en el Registro.

En 2025 se incorporó también el hisopado de mucosa yugal como un nuevo método de para la captación y tipificación de donantes como complemento de la incorporación de donantes asociada a la donación de sangre. La técnica es un procedimiento rápido, seguro y no invasivo que consiste en tomar una muestra genética de la boca del donante. Los requisitos para registrarse son tener entre 18 y 40 años de edad y buena salud. Para solicitar un turno se debe ingresar a http://hisopados.sintra.incucai.gov.ar. Luego se deben completar los datos personales y los antecedentes de salud para confirmar que se cumplen con los requisitos.

¿Por qué donar?

Cada año, a cientos de personas se le diagnostican enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo el 25 por ciento de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no emparentado a través de los registros de donantes voluntarios, como el Registro Nacional de Donantes de CPH, en donde se guarda la información de las personas que voluntariamente se pusieron a disposición para una posible donación futura que se realiza en vida.

Para conocer la compatibilidad entre paciente y donante se utiliza el sistema mayor de histocompatibilidad, genes que conforman el sistema HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos). El HLA del paciente se compara con el de todas las personas donantes inscriptas en Argentina y en la red mundial; mientras que la extracción se concreta sólo cuando existe compatibilidad entre el código genético de paciente y donante.

Las poblaciones poseen importantes variaciones genéticas, por lo que se requieren registros que agrupen a miles de donantes, lo que amplía las posibilidades de éxito en cada búsqueda.

