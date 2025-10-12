Se conmemoró la fiesta patronal “Nuestra Señora del Rosario” en la Catedral de Moreno

Nuestra Señora del Rosario es una advocación de la Virgen María, venerada por la Iglesia Católica, cuya fiesta se celebra el 7 de octubre. Esta devoción está fuertemente ligada a la oración del rosario y se conmemora la victoria en la Batalla de Lepanto (1571), donde se atribuyó a la intercesión de la Virgen. Es patrona del partido de Moreno. Este sábado se realizó una feria en la plaza Mariano Moreno, la tradicional procesión y la misa central, encabezada por el obispo de la diócesis Merlo – Moreno Juan José Chaparro.