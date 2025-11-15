Se crea la carrera de investigador del delito para profesionales en el DFI de la PFA

En el marco del proceso de modernización y reforma integral dispuesto por el Decreto N.º 383/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional avanza en el fortalecimiento institucional de la Policía Federal Argentina (PFA) con la creación de dos nuevos regímenes formativos: la Carrera de “Investigador del Delito para Profesionales” y el Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos.Estas iniciativas, impulsadas por la Ministra Patricia Bullrich, tienen como objetivo incorporar y capacitar personal altamente calificado para la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, consolidando una fuerza moderna, profesional y acorde a los desafíos de la seguridad del siglo XXI.

La Carrera de Investigador del Delito para Profesionales permitirá el ingreso de graduados universitarios en disciplinas estratégicas —como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología, Ciberseguridad, Criminalística, Ciencias Forenses y Ciencias Exactas—, quienes recibirán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal otorgada por el Instituto Universitario de la PFA. Los postulantes que superen todas las etapas del proceso de admisión serán incorporados al Escalafón Seguridad como Subinspectores, tras completar un curso intensivo de nueve meses de formación académica y policial.

En paralelo, el Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos estará destinado al personal actual de la Fuerza con formación superior y experiencia comprobable en áreas investigativas, como las Superintendencias de Investigaciones contra el Narcotráfico y de Investigaciones Federales, o la Dirección General de Inteligencia Criminal.

Este programa también tendrá una duración de nueve meses y otorgará el título de Diplomado Universitario en Investigación Criminal, posibilitando el ascenso con el grado de Ayudante dentro del Escalafón Seguridad.Ambos procesos estarán supervisados por un Comité de Selección Interinstitucional, conformado por autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y de la PFA, encargado de evaluar la idoneidad de los postulantes y definir las vacantes anuales conforme a las necesidades operativas.

