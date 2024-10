Se desarrolla el Programa de Voluntariado en Arqueología

Posted on

El Programa de Voluntariado en Arqueología es un proyecto lanzado el 31 de julio de este año por el Área de Proyectos Especiales de la Dirección Nacional de Museos y Gestión Patrimonial de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli. La iniciativa tiene como finalidad brindar formación teórico-metodológica y experiencia práctica a estudiantes de la carrera de Arqueología en el ámbito de la arqueología histórica.

El proyecto está a cargo de la arqueóloga y docente Sandra Guillermo, especializada en arqueología histórica, quien ha dirigido investigaciones en diversos edificios patrimoniales y ha publicado libros sobre el tema. Se estructura en torno a cuatro pilares: el trabajo de laboratorio, la práctica en acondicionamiento de sitios arqueológicos, los workshops y las visitas guiadas a sitios pertinentes.

En su primera edición, el Programa de Voluntariado en Arqueología se implementa en las instalaciones del Complejo Histórico Cultural de la Manzana de las Luces, donde durante los pasados dos meses los participantes cumplieron instancias de trabajo de laboratorio (limpieza, rotulado, registro/clasificación de los restos arqueológicos), completaron dos workshops con profesionales argentinos y latinoamericanos, y recorrieron el Edificio del Molino para observar el trabajo de restauración y puesta en valor que allí se ha efectuado.

En la próxima etapa, los estudiantes voluntarios concluirán el acondicionamiento de las estructuras halladas en las excavaciones recientes del Patio Arqueológico de la Manzana de las Luces. Luego, realizarán tareas de remontaje de fragmentos recuperados durante dichas excavaciones, además de visitar otros sitios arqueológicos.

Según la Lic. Guillermo, el Programa nació para dar a los estudiantes una oportunidad de adquirir experiencia en el ámbito de la arqueología histórica y también para resolver las necesidades de instituciones y organismos en esa materia. “Este proyecto es lo que a mí me hubiese gustado que existiera cuando era estudiante: un programa que me brindase experiencia en todos los aspectos del quehacer arqueológico, junto con la posibilidad de poder escuchar a otros profesionales en un ámbito selecto, visitar sitios de manera amena, explicados por especialistas y vinculado a lo que se está haciendo”, señala la responsable del Voluntariado Arqueológico. De hecho, el Programa recibió una cantidad de postulaciones tan importante que se ha decidido planificar una nueva edición, de modo que puedan sumarse no solo más estudiantes, sino también más sitios, instituciones y empresas interesadas en formar parte de esta experiencia, a fin de continuar llevando a cabo estas prácticas con el más alto estándar de calidad profesional.

