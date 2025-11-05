Se fortalecen las políticas de acompañamiento a adultas y adultos mayores

_A través de programas, espacios de encuentro y redes territoriales que promueven la inclusión, la participación y el bienestar de manera integral_

El Municipio impulsa y promueve políticas públicas orientadas al bienestar, la inclusión y la autonomía de las y los adultos mayores, mediante la articulación de las diferentes áreas y programas del Gobierno local que conduce la intendenta Mariel Fernández.Durante el 2025 se consolidó una red territorial de acompañamiento que brinda espacios dignos para el cuidado, la promoción de derechos y la realización de actividades que alcanzan a miles de vecinas y vecinos. Estas acciones son posibles gracias a la coordinación entre las distintas áreas, que atienden anualmente a más de 6.900 personas mayores, realizan 650 visitas domiciliarias y sostienen guardias activas los fines de semana para intervenir ante urgencias socio-sanitarias.Desde la Subsecretaría de Protección y Promoción de los Derechos para Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, se sostiene mensualmente la entrega de refrigerios a 90 instituciones y la distribución de alimentos en 41 puntos de entrega. Estas acciones garantizan el acceso a la alimentación básica y fortalecen los espacios de encuentro comunitario. Solo entre abril y octubre del corriente año, la cantidad de bolsas entregadas pasó de 3.566 a 5.987, lo que evidencia un crecimiento sostenido del acompañamiento social.El Programa Puntos Naranja, una de las políticas más representativas del área, cuenta con 130 puntos distribuidos en los barrios y reúne a más de 7.500 participantes en talleres de memoria, movimiento, expresión corporal, salud, recreación y promoción de derechos. En cada localidad, las y los promotores comunitarios trabajan con empatía, respeto y dignidad, acompañan a las personas mayores en su entorno y fortalecen los lazos sociales.El acompañamiento territorial se amplía mediante el Programa de Deportes y Recreación para Adultos Mayores, con más de 40 espacios activos que promueven la actividad física, el esparcimiento y la salud integral a través de yoga, gimnasia adaptada, zumba gold, newcom y caminatas. Este programa también impulsa la participación en los Juegos Bonaerenses, las Olimpíadas Virgen de Luján y las colonias de verano, donde este año participaron 2.834 personas en cuatro sedes descentralizadas.

Entre los espacios destacados se encuentran el Centro de Encuentro y Desarrollo para Adultos Mayores -CEDAM-, el Centro de Jubilados La Casita de José y el Centro Comunitario Samay Huassi, donde se realizan actividades diarias, talleres, desayunos y almuerzos que consolidan una red de contención y bienestar. A su vez, la Murga Piel Naranja, el Ballet de Folclore Punto Naranja y el programa radial Mayores con Fuerza y Estilo visibilizan la voz, el arte y la participación de las y los mayores en la vida cultural del distrito. Con un enfoque integral, también se desarrollan estrategias y campañas del Buen Trato para proteger los derechos de las personas mayores ante situaciones de vulnerabilidad, promoviendo su participación activa en espacios recreativos, culturales y formativos. En este sentido, el Consejo Consultivo de Adultos Mayores, las Colonias de Verano, la Expo Mayor, encuentros interinstitucionales y los reconocimientos a instituciones en el Teatro Marechal reafirman el protagonismo de este grupo en la vida comunitaria.

A estas propuestas se suman los campamentos recreativos, las galas de gimnasia, yoga y zumba, y los encuentros intergeneracionales, que fortalecen los vínculos entre generaciones y promueven la integración social. También se realizan salidas culturales y recreativas —a museos, funciones teatrales y actividades turísticas— que fomentan la participación y el disfrute.Otro momento destacado del año es la elección de la Reina, el Rey, el Príncipe y la Princesa del Plantín Floral, una celebración llena de alegría que reúne a los centros de jubilados del distrito con desfile, música y festejo comunitario.

Además, cada 20 y 21 de septiembre, con motivo del Día de la y el jubilado y de la Primavera, se organiza un evento multitudinario en el Club Caza y Pesca (CCP), de Moreno Centro que convoca a más de mil adultos mayores en una jornada de baile, disfraces y celebración.A través de una gestión comprometida y cercana, el Municipio reafirma su compromiso con las políticas de acompañamiento, cuidado y promoción de derechos, reconociendo en las personas mayores un pilar fundamental de la comunidad.

