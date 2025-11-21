Se inaugura la muestra “Memoria en Movimiento: Historias del Automóvil” en Luján

El viernes 21 de noviembre a las 17 horas, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo inaugurará la exposición “Memoria en Movimiento: Historias del Automóvil”, ubicada en el Museo del Automóvil de dicho predio. La actividad es organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y contará con entrada libre y gratuita.

Con el apoyo de la Fundación Williams, a través del programa Ensayar Museos, y de la Asociación Civil Museo Histórico Enrique Udaondo, la muestra propone un recorrido que invita a descubrir la evolución tecnológica, social y cultural de los vehículos que marcaron la historia de nuestro país.

Al ser pensada como una experiencia educativa y sensorial, la exposición aborda la manera en que la industria automotriz transformó la vida cotidiana, cómo avanzaron los desarrollos tecnológicos del sector y cuáles son los desafíos actuales vinculados a la movilidad sustentable. El recorrido incluye vehículos icónicos del siglo XX, autos presidenciales, deportivos, papales y utilitarios, además de estaciones interactivas y talleres participativos sobre educación vial y restauración automotriz.

El proyecto incorpora también la participación de estudiantes del Centro de Formación Profesional Nº 402, quienes suman una perspectiva formativa que vincula el aprendizaje técnico con la preservación del patrimonio.

El Museo del Automóvil se convierte así en un espacio de encuentro, reflexión y conocimiento, donde cada vehículo cuenta una historia, y cada historia pone en movimiento la memoria colectiva.

La nueva exposición se podrá visitar los días sábados, domingos y feriados de 11 a 17 horas en el Museo del Automóvil.

lujan.gob.ar