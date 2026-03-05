Se inaugurará la muestra “Sentipensantes” en la Casa de las Culturas de Catonas

_La apertura será el viernes 6 de marzo, a las 17 horas, con entrada libre para la comunidad_

El Municipio invita a vecinas y vecinos a participar de la inauguración de la muestra “Sentipensantes”, de la artista Andrea Muzzolon, que se realizará el viernes 6 de marzo, a las 17 horas, en la Casa de las Culturas de Catonas, ubicada en Chuquisaca 3181.En esta propuesta, Andrea Muzzolon construye un territorio donde el textil deja de ser soporte para convertirse en lenguaje.

La costura se transforma en línea y escritura que dibuja, sutura y traza relatos.

Cada puntada articula una memoria sensible y cada fragmento de tela compone un cuerpo que respira, vibra y piensa.

Las y los visitantes podrán recorrer la exposición de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Con esta iniciativa, el Gobierno local promueve el acceso a las expresiones artísticas y fortalece los espacios culturales abiertos a la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno