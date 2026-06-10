Se inauguró el Espacio de Formación en Seguridad Pública

_Un nuevo ámbito educativo para fortalecer la capacitación y la profesionalización del personal de la Patrulla Urbana_

El Municipio de Moreno inauguró, en el marco del Plan Integral de Seguridad encabezado por la intendenta Mariel Fernández, el Espacio de Formación en Seguridad Pública ubicado en Vicente López y Planes 5398 en Paso del Rey, destinado a fortalecer las capacidades y ampliar las herramientas del personal que integra el sistema de seguridad.

Las instancias de capacitación permanente se desarrollan junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Juan Vucetich.

A ello se suma una inversión sostenida de recursos orientada al fortalecimiento operativo y a la profesionalización del área.

En simultáneo, comenzó la primera formación de futuras y futuros agentes de la Patrulla Urbana, diseñada para aportar los conocimientos, las herramientas y los valores necesarios para el desempeño de sus funciones con responsabilidad, vocación de servicio y cercanía con la comunidad.

La puesta en marcha de este espacio reafirma el compromiso del Gobierno local de profesionalizar la seguridad con más herramientas y mayores capacidades para dar respuesta eficiente y cercana.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno