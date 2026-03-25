Se incendió un depósito de garrafas en Mariano Acosta y las explosiones se escucharon en la región

El siniestro comenzó alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles 25 de marzo en un depósito de garrafas ubicado sobre la avenida Constituyentes casi esquina Cassaux de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.

Las fuentes consultadas indican que trabajaron al menos 6 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mariano Acosta y Merlo. Se registraron cuatro heridos. De ellos, un menor de edad tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque no trascendió la causa que inició las llamas, especialistas lo atribuyeron a un desperfecto eléctrico. No sería la primera vez que se produce un incidente en esta empresa. Los vecinos señalaron que tres años atrás vivieron una situación similar.

Desde distintos puntos de Moreno se escucharon las detonaciones. Y los más cercanos reportaron que los vidrios de las ventanas vibraron en esos momentos. Hubo conmoción al desconocer las causas. Dos de los videos que ilustran este artículo se registraron desde Cascallares. Los mismos son gentileza de Enter producciones.

Este siniestro recuerda a uno similar que se produjo en General Rodríguez en noviembre del 2014. En este caso fue la empresa TotalGaz la afectada. El depósito ardió varias horas y varias garrafas fueron expulsadas, cayendo en las inmediaciones. Milagrosamente no hubo que lamentar heridos.