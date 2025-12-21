Se incendió un depósito del hospital Vicente López de General Rodríguez

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez intervino durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en un incendio declarado en un depósito ubicado en el predio del Hospital Vicente López, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alem.

El aviso fue recibido a las 2:22 horas. Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el depósito se encontraba incendiado en forma generalizada, con una importante carga de material combustible en su interior.

Ante esta situación, se procedió a equipar a tres integrantes con equipos de respiración autónoma, incorporando posteriormente personal de relevo con el mismo equipamiento. Se desplegaron líneas de estiba y devandera para las tareas de extinción, y se colocó un monitor para reforzar el control del foco ígneo.Una vez controlado el incendio, se realizaron tareas de ventilación y enfriamiento para asegurar la completa extinción y evitar posibles reigniciones.

En el operativo participaron los móviles N° 3, 9, 12 y 17 del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, destacándose el trabajo coordinado y profesional del personal interviniente.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez