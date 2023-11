Se llevó a cabo el encuentro regional de escuelas profesionales secundarios en General Rodríguez

Posted on

El Intendente Municipal Mauro García estuvo presente en el Encuentro Regional de Escuelas Profesionales Secundarias, donde las doce escuelas que conforman la Jefatura Regional 10 expusieron sus trabajos realizados durante el año.



La Educación Profesional Secundaria (EPS) es una trayectoria formativa destinada a jóvenes de entre 15 y 18 años que integra formación profesional y general. Participan 104 distritos y alcanza a más de 3.500 estudiantes de la Provincia. En esta ocasión, participaron instituciones de nuestra ciudad y distritos como General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles, Suipacha, Cañuelas.



Junto al Intendente Mauro García estuvieron presentes también el Director Provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli; la Inspectora Jefa Regional, Gabriela Valverde; el Director de Formación Profesional, Andrés Contreras; la Inspectora Jefa Distrital, Graciela Monsalvo y la Directora de Educación, Patricia Peña Hernández.

La EPS se cursa en instituciones de educación técnico profesional y/o secundaria orientada que cuentan con los ámbitos y la tecnología necesarios para desarrollar la formación. Tiene como objetivos principales el desarrollo de una trayectoria formativa que integre formación profesional y general, que revincule a las y los jóvenes con la escuela secundaria y promueva una mejor inserción ocupacional.



“La educación genera oportunidades en cualquier etapa de la vida. Y que el Estado Nacional, Provincial y Municipal tenga en cuenta eso para poner a disposición todas las herramientas para que podamos acceder y concretar nuestras metas, es fundamental”, ponderó el jefe comunal.



“Hace dos años comenzamos con esta nueva propuesta que es el programa de Educación Profesional Secundaria, con todo por aprender no solo para los alumnos sino también para los docentes, inspectores y directivos”, remarcó Valverde.



“Este programa está pensado para aquellos chicos que no estaban yendo a la escuela o que hacía tiempo que no estaban asistiendo. Porque esta Dirección General de Cultura y Educación cree firmemente que la educación permite torcer un destino, garantizando y consolidando cada uno de sus derechos, para que cada pibe y cada piba pueda proyectar sus sueños”, señaló la Inspectora Jefa Regional.



En marzo de 2023, la EPS comenzó a implementarse en 233 comisiones distribuidas en secundarias orientadas, escuelas técnicas y agrarias, centros de formación profesional y centros de educación agraria e institutos superiores de formación técnica.



En el caso de General Rodríguez, nuestra ciudad cuenta actualmente con dos Escuelas Profesionales Secundarias: la Nº 401 con especialización en Motores Eléctricos y Motos; y la Nº 403, con orientación en Gastronomía.



“Esto es la educación hoy, asumir el desafío, pensar en nuevas formas y poner creatividad en este sistema del cual formamos parte pero que seguimos pensando en cosas para replantear, crear y mejorar”, sostuvo la Inspectora Jefa Regional.

En tanto, Gustavo Galli señaló que “ver a los chicos contentos con sus trabajos y diciendo que aprendieron demasiado es el fruto de tanto esfuerzo y de haber desarrollado esta propuesta pedagógica, con muchos aciertos y alguna dificultad, pero siempre aprendiendo todos juntos”.

Finalmente, la feria concluyó con un catering a cargo de los estudiantes de la EPS N° 403 “La Aldea”, con motivo de celebrar en conjunto con todos los participantes que presentaron sus proyectos.