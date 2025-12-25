Se presentó el Plan Verano para garantizar una temporada turística segura

Se realizó la presentación oficial del Plan Verano, un operativo que se desplegará en todo el país durante la temporada estival para prevenir y mitigar actividades delictivas, encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

El evento contó además con la participación del presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, quien estuvo acompañado por guardaparques nacionales y destacó la importancia de reforzar acciones orientadas a garantizar la seguridad de los turistas a partir de esfuerzos interinstitucionales.

«Estamos preparados para este verano, junto a los equipos del Ministerio de Seguridad, la AFE y Turismo Nación, para contener durante la temporada estival las situaciones extraordinarias y eventuales emergencias que se presenten dentro de los parques nacionales, priorizando el bienestar de los visitantes, en el marco de los parámetros ambientales del turismo sustentable», expresó Álvarez.

El operativo del Plan Verano se extenderá hasta el 9 de marzo y pondrá el foco especialmente en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada estival, como son las áreas protegidas, con una fuerte presencia territorial y dispositivos que reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, especialmente en los fines de semana y los recambios de quincena.

