Se realizará la 2° Marcha de los Bombos

_Contará con la participación del Indio Froilán y Teresa Castruonovo_El Municipio de Moreno realizará el 14 de septiembre, la 2° Marcha de los Bombos, con el objetivo de reafirmar los lazos culturales, transmitir las costumbres a las nuevas generaciones y celebrar la herencia que representa el bombo legüero tanto en la música como en el folklore.

El evento comenzará el sábado 13 de septiembre, desde las 14 horas, en la Plaza Las Catonas, ubicada en Chuquisaca y Roma, y continuará el sábado 14, desde la Plaza San Martín hasta la Plaza Buján.

En esta oportunidad la celebración contará con shows y espectáculos artísticos y la presencia del los máximos referentes, Indio Froilán y Teresa Castronovo.La iniciativa se dará en el marco de que en la provincia de Santiago del Estero se celebra desde 2003 la marcha de los bombos, una tradición que refleja la conexión de la región con su música y folklore.

El Gobierno local impulsa esta iniciativa como parte de una política pública orientada a promover la cultura, fortalecer la identidad local y acompañar las expresiones populares que enriquecen la vida comunitaria.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno