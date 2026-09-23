Se realizará la Expo Carreras Moreno 2026

La propuesta reunirá instituciones de educación superior para facilitar el acceso a la oferta académica

El Municipio realizará la 6° edición de la Expo Carreras Moreno, destinada a acercar a las y los estudiantes distintas opciones para continuar sus estudios superiores.

La jornada se desarrollará el martes 6 de octubre, de 8:30 a 16 horas, en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 179, ubicado en Martín Fierro 250, Moreno Centro.

Del encuentro participarán Universidades, Centros de Formación Profesional e Institutos Superior de Formación Docente públicos y privados que presentarán sus carreras y brindarán información sobre las distintas propuestas formativas, con el propósito de facilitar el acceso a la oferta académica disponible en el distrito.

La iniciativa busca promover la continuidad educativa y ampliar el conocimiento sobre las alternativas de formación superior, para acompañar a las y los estudiantes en la elección de su trayectoria educativa.

Para más información pueden consultar las redes sociales @culturaeducacionydeportemoreno y @educacionmoreno ó comunicarse vía e-mail a: educacion@moreno.gov.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno