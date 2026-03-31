Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

Los turnos deben ser acordados previamente con la Unidad Sanitaria o institución correspondiente

El Municipio, llevará adelante durante abril nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en la unidad sanitaria o institución donde se desarrollará cada jornada.

Cronograma de operativos, se realizarán desde las 8:30 a 12:00 horas:

01/04 – Zona Trujui IEn C. C. Sebastián Bordón y P. de Mendoza y Discépolo. Los turnos para las castraciones serán acordados previamente con el Centro Cultural. 08/04 – Moreno Sur SUM Manantiales, Tierra del Fuego 2000 esq/ Padre Fahy.

Los turnos de castración acordados previamente con el SUM.

15/04 – Moreno Norte Unidad Sanitaria Jardines, Larreta 3067 e/ Democracia y Otto Krausse. Turnos de castración acordados previamente con el centro de salud.

22/04 – Francisco Álvarez Club Deportivo Cultural La Providencia, Tiradentes 743.Asimismo, se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro de Zoonosis Municipal, ubicado en Concordia 1721, Paso del Rey en el barrio Asunción.

Además, el Centro dispone de un área de enfermería especializada para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamiento antirrábico, reforzando su rol en la prevención de enfermedades zoonóticas y en la protección de la salud pública.

Para consultas y mayor información acercarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 9 a 13 horas, por teléfono al 0237 466-9251 Int. 2185, o vía e mail a: zoonosis-moreno@hotmail.com.

Desde el Gobierno local se refuerza la ampliación de la infraestructura y la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal y prevención sanitaria en todo Moreno.

Municipalidad de Moreno