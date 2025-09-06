Se realizarán operativos gratuitos de acceso a documentación

Del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 10 a 15 horas en distintos barrios

El Municipio de Moreno junto al Registro Provincial de las Personas, llevará adelante cinco jornadas de atención integral y asesoramiento gratuito, en distintos puntos del distrito, con el objetivo de facilitar y agilizar tanto la tramitación con la obtención de documentación.

Los operativos se realizarán del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 10 a 15 horas, en diferentes localidades. En cada operativo se entregarán 300 números por orden de llegada y no se suspenderán por lluvia.

Los trámites que se podrán realizar son: Documento Nacional de Identidad (DNI): nuevo ejemplar, cambios de domicilio, actualizaciones de mayor y de menor; Solicitar partidas; Certificado de domicilio y extravío; Certificado de Pre-Identificación (CPI); Iniciar trámite de cambio de género e Inicio de expediente de inscripción tardía.

A continuación, se detallan el día, la hora y lugar de los operativos:

-Lunes 8, de 10 a 15 horas, en el SUM Manantiales (Tierra del Fuego esquina Padre Fahy, Moreno Sur)

-Martes 9, de 10 a 15 horas, en el Galpón de Álvarez (Mamerto Esquiú y Ruta 5, Francisco Álvarez)

-Miércoles 10, de 10 a 15 horas, en el Parque Argentino (Ruta 23 y Demóstenes, Trujui)

-Jueves 11, de 10 a 15 horas, en la Plaza Kevin Palacios (León Bouche y Río de la Plata, barrio José C. Paz, Cuartel V)

-Viernes 12, de 10 a 15 horas, en Costa Rica Manzana 4 (barrio La Perla Federal, Moreno Norte)

De esta manera el Gobierno local garantiza a los vecinos y vecinas el acceso directo y gratuito a este derecho fundamental.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno