Se realizó el sorteo del Torneo de Primera División C 2025

Se llevó a cabo en el Predio de la AFA en Ezeiza el sorteo del fixture de la Primera División C. La mesa directiva fue presidida por Dante Majori y el Presidente Claudio Tapia, quien expresó: «La Primera C es una categoría muy importante para esta Casa, una categoría que ha crecido mucho a nivel profesional, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, y en lo personal, una categoría que quiero mucho. Por eso, y a pedido del Presidente de la divisional y de muchos de ustedes, este año habrá dos ascensos en vez de uno, ya que creemos en la importancia de esta categoría para el fútbol argentino.”

A continuación se detalla el Fixture:

ZONA A



Fecha 1 – 08/03/2025



Libre: L.N. Alem

Mercedes c. Def. de Cambaceres

Ctral. Córdoba (Ros.) c. El Porvenir

Puerto Nuevo c. J.J. de Urquiza

Lugano c. Muñiz

Berazategui c. Claypole

Ituzaingó c. Dep. Español



Fecha 2 – 15/03/2025



Libre: Ituzaingó

Dep. Español c. Berazategui

Claypole c. Lugano

Muñiz c. Puerto Nuevo

J.J. de Urquiza c. Ctral. Córdoba (Ros.)

El Porvenir c. Mercedes

Def. de Cambaceres c. L.N. Alem



Fecha 3 – 22/03/2025



Libre: Def. de Cambaceres

L.N. Alem c. El Porvenir

Mercedes c. J.J. de Urquiza

Ctral. Córdoba (Ros.) c. Muñiz

Puerto Nuevo c. Claypole

Lugano c. Dep. Español

Berazategui c. Ituzaingó



Fecha 4 – 29/03/2025

Libre: Berazategui

Ituzaingó c. Lugano

Dep. Español c. Puerto Nuevo

Claypole c. Ctral. Córdoba (Ros.)

Muñiz c. Mercedes

J.J. de Urquiza c. L.N. Alem

El Porvenir c. Def. de Cambaceres



Fecha 5 – 05/04/2025



Libre: El Porvenir

Def. de Cambaceres c. J.J. de Urquiza

L.N. Alem c. Muñiz

Mercedes c. Claypole

Ctral. Córdoba (Ros.) c. Dep. Español

Puerto Nuevo c. Ituzaingó

Lugano c. Berazategui



Fecha 6 – 12/04/2025



Libre: Lugano

Berazategui c. Puerto Nuevo

Ituzaingó c. Ctral. Córdoba (Ros.)

Dep. Español c. Mercedes

Claypole c. L.N. Alem

Muñiz c. Def. de Cambaceres

J.J. de Urquiza c. El Porvenir



Fecha 7 – 19/04/2025



Libre: J.J. de Urquiza

El Porvenir c. Muñiz

Def. de Cambaceres c. Claypole

L.N. Alem c. Dep. Español

Mercedes c. Ituzaingó

Ctral. Córdoba (Ros.) c. Berazategui

Puerto Nuevo c. Lugano



Fecha 8 – 26/04/2025



Libre: Puerto Nuevo

Lugano c. Ctral. Córdoba (Ros.)

Berazategui c. Mercedes

Ituzaingó c. L.N. Alem

Dep. Español c. Def. de Cambaceres

Claypole c. El Porvenir

Muñiz c. J.J. de Urquiza



Fecha 9 – 03/05/2025



Libre: Muñiz

J.J. de Urquiza c. Claypole

El Porvenir c. Dep. Español

Def. de Cambaceres c. Ituzaingó

L.N. Alem c. Berazategui

Mercedes c. Lugano

Ctral. Córdoba (Ros.) c. Puerto Nuevo



Fecha 10 – 10/05/2025



Libre: Ctral. Córdoba (Ros.)

Puerto Nuevo c. Mercedes

Lugano c. L.N. Alem

Berazategui c. Def. de Cambaceres

Ituzaingó c. El Porvenir

Dep. Español c. J.J. de Urquiza

Claypole c. Muñiz





Fecha 11 – 17/05/2025



Libre: Claypole

Muñiz c. Deportivo Español

J.J. de Urquiza c. Ituzaingó

El Porvenir c. Berazategui

Defensores de Cambaceres c. Lugano

L.N. Alem c. Puerto Nuevo

Mercedes c. Central Córdoba (Ros.)



Fecha 12 – 24/05/2025



Libre: Mercedes

Central Córdoba (Ros.) c. L.N. Alem

Puerto Nuevo c. Defensores de Cambaceres

Lugano c. El Porvenir

Berazategui c. J.J. de Urquiza

Ituzaingó c. Muñiz

Deportivo Español c. Claypole



Fecha 13 – 31/05/2025



Libre: Deportivo Español

Claypole c. Ituzaingó

Muñiz c. Berazategui

J.J. de Urquiza c. Lugano

El Porvenir c. Puerto Nuevo

Defensores de Cambaceres c. Central Córdoba (Ros.)

L.N. Alem c. Mercedes



Fecha 14



Libre: L.N. Alem

Defensores de Cambaceres c. Mercedes

El Porvenir c. Central Córdoba (Ros.)

J.J. de Urquiza c. Puerto Nuevo

Muñiz c. Lugano

Claypole c. Berazategui

Deportivo Español c. Ituzaingó



Fecha 15



Libre: Ituzaingó

Berazategui c. Deportivo Español

Lugano c. Claypole

Puerto Nuevo c. Muñiz

Central Córdoba (Ros.) c. J.J. de Urquiza

Mercedes c. El Porvenir

L.N. Alem c. Defensores de Cambaceres



Fecha 16



Libre: Defensores de Cambaceres

El Porvenir c. L.N. Alem

J.J. de Urquiza c. Mercedes

Muñiz c. Central Córdoba (Ros.)

Claypole c. Puerto Nuevo

Deportivo Español c. Lugano

Ituzaingó c. Berazategui



Fecha 17



Libre: Berazategui

Lugano c. Ituzaingó

Puerto Nuevo c. Deportivo Español

Central Córdoba (Ros.) c. Claypole

Mercedes c. Muñiz

L.N. Alem c. J.J. de Urquiza

Defensores de Cambaceres c. El Porvenir



Fecha 18



Libre: El Porvenir

J.J. de Urquiza c. Defensores de Cambaceres

Muñiz c. L.N. Alem

Claypole c. Mercedes

Deportivo Español c. Central Córdoba (Ros.)

Ituzaingó c. Puerto Nuevo

Berazategui c. Lugano



Fecha 19



Libre: Lugano

Puerto Nuevo c. Berazategui

Central Córdoba (Ros.) c. Ituzaingó

Mercedes c. Deportivo Español

L.N. Alem c. Claypole

Defensores de Cambaceres c. Muñiz

El Porvenir c. J.J. de Urquiza



Fecha 20



Libre: J.J. de Urquiza

Muñiz c. El Porvenir

Claypole c. Defensores de Cambaceres

Deportivo Español c. L.N. Alem

Ituzaingó c. Mercedes

Berazategui c. Central Córdoba (Ros.)

Lugano c. Puerto Nuevo



Fecha 21



Libre: Puerto Nuevo

Central Córdoba (Ros.) c. Lugano

Mercedes c. Berazategui

L.N. Alem c. Ituzaingó

Defensores de Cambaceres c. Deportivo Español

El Porvenir c. Claypole

J.J. de Urquiza c. Muñiz



Fecha 22



Libre: Muñiz

Claypole c. J.J. de Urquiza

Deportivo Español c. El Porvenir

Ituzaingó c. Defensores de Cambaceres

Berazategui c. L.N. Alem

Lugano c. Mercedes

Puerto Nuevo c. Central Córdoba (Ros.)



Fecha 23



Libre: Central Córdoba (Ros.)

Mercedes c. Puerto Nuevo

L.N. Alem c. Lugano

Defensores de Cambaceres c. Berazategui

El Porvenir c. Ituzaingó

J.J. de Urquiza c. Deportivo Español

Muñiz c. Claypole



Fecha 24



Libre: Claypole

Deportivo Español c. Muñiz

Ituzaingó c. J.J. de Urquiza

Berazategui c. El Porvenir

Lugano c. Defensores de Cambaceres

Puerto Nuevo c. L.N. Alem

Central Córdoba (Ros.) c. Mercedes



Fecha 25



Libre: Mercedes

L.N. Alem c. Central Córdoba (Ros.)

Defensores de Cambaceres c. Puerto Nuevo

El Porvenir c. Lugano

J.J. de Urquiza c. Berazategui

Muñiz c. Ituzaingó

Claypole c. Deportivo Español



Fecha 26



Libre: Deportivo Español

Ituzaingó c. Claypole

Berazategui c. Muñiz

Lugano c. J.J. de Urquiza

Puerto Nuevo c. El Porvenir

Central Córdoba (Ros.) c. Defensores de Cambaceres

Mercedes c. L.N. Alem



ZONA B



Fecha 1 – 08/03/2025



Atlas c. Dep. Paraguayo

Cañuelas F.C. c. Luján

V. Arenas c. Argentino (Ros.)

Ctral. Ballester c. Camioneros

Sp. Barracas c. Yupanqui

Estrella del Sur c. J. Unida

Gral. Lamadrid c. Rec. Español



Fecha 2 – 15/03/2025



Dep. Paraguayo c. Rec. Español

J. Unida c. Gral. Lamadrid

Yupanqui c. Estrella del Sur

Camioneros c. Sp. Barracas

Argentino (Ros.) c. Ctral. Ballester

Luján c. V. Arenas

Atlas c. Cañuelas F.C.



Fecha 3 – 22/03/2025



Cañuelas F.C. c. Dep. Paraguayo

V. Arenas c. Atlas

Ctral. Ballester c. Luján

Sp. Barracas c. Argentino (Ros.)

Estrella del Sur c. Camioneros

Gral. Lamadrid c. Yupanqui

Rec. Español c. J. Unida



Fecha 4 – 29/03/2025



Dep. Paraguayo c. J. Unida

Yupanqui c. Rec. Español

Camioneros c. Gral. Lamadrid

Argentino (Ros.) c. Estrella del Sur

Luján c. Sp. Barracas

Atlas c. Ctral. Ballester

Cañuelas F.C. c. V. Arenas



Fecha 5 – 05/04/2025



V. Arenas c. Dep. Paraguayo

Ctral. Ballester c. Cañuelas F.C.

Sp. Barracas c. Atlas

Estrella del Sur c. Luján

Gral. Lamadrid c. Argentino (Ros.)

Rec. Español c. Camioneros

J. Unida c. Yupanqui



Fecha 6 – 12/04/2025



Dep. Paraguayo c. Yupanqui

Camioneros c. J. Unida

Argentino (Ros.) c. Rec. Español

Luján c. Gral. Lamadrid

Atlas c. Estrella del Sur

Cañuelas F.C. c. Sp. Barracas

V. Arenas c. Ctral. Ballester



Fecha 7 – 19/04/2025



Ctral. Ballester c. Dep. Paraguayo

Sp. Barracas c. V. Arenas

Estrella del Sur c. Cañuelas F.C.

Gral. Lamadrid c. Atlas

Rec. Español c. Luján

J. Unida c. Argentino (Ros.)

Yupanqui c. Camioneros



Fecha 8 – 26/04/2025



Dep. Paraguayo c. Camioneros

Argentino (Ros.) c. Yupanqui

Luján c. J. Unida

Atlas c. Rec. Español

Cañuelas F.C. c. Gral. Lamadrid

V. Arenas c. Estrella del Sur

Ctral. Ballester c. Sp. Barracas



Fecha 9 – 03/05/2025



Sp. Barracas c. Dep. Paraguayo

Estrella del Sur c. Ctral. Ballester

Gral. Lamadrid c. V. Arenas

Rec. Español c. Cañuelas F.C.

J. Unida c. Atlas

Yupanqui c. Luján

Camioneros c. Argentino (Ros.)



Fecha 10 – 10/05/2025



Dep. Paraguayo c. Argentino (Ros.)

Luján c. Camioneros

Atlas c. Yupanqui

Cañuelas F.C. c. J. Unida

V. Arenas c. Rec. Español

Ctral. Ballester c. Gral. Lamadrid

Sp. Barracas c. Estrella del Sur



Fecha 11 – 17/05/2025



Estrella del Sur c. Dep. Paraguayo

Gral. Lamadrid c. Sp. Barracas

Rec. Español c. Ctral. Ballester

J. Unida c. V. Arenas

Yupanqui c. Cañuelas F.C.

Camioneros c. Atlas

Argentino (Ros.) c. Luján



Fecha 12 – 24/05/2025



Dep. Paraguayo c. Luján

Atlas c. Argentino (Ros.)

Cañuelas F.C. c. Camioneros

V. Arenas c. Yupanqui

Ctral. Ballester c. J. Unida

Sp. Barracas c. Rec. Español

Estrella del Sur c. Gral. Lamadrid



Fecha 13 – 31/05/2025



Gral. Lamadrid c. Dep. Paraguayo

Rec. Español c. Estrella del Sur

J. Unida c. Sp. Barracas

Yupanqui c. Ctral. Ballester

Camioneros c. V. Arenas

Argentino (Ros.) c. Cañuelas F.C.

Luján c. Atlas



Fecha 14



Dep. Paraguayo c. Atlas

Luján c. Cañuelas F.C.

Argentino (Ros.) c. V. Arenas

Camioneros c. Ctral. Ballester

Yupanqui c. Sp. Barracas

J. Unida c. Estrella del Sur

Rec. Español c. Gral. Lamadrid



Fecha 15



Rec. Español c. Dep. Paraguayo

Gral. Lamadrid c. J. Unida

Estrella del Sur c. Yupanqui

Sp. Barracas c. Camioneros

Ctral. Ballester c. Argentino (Ros.)

V. Arenas c. Luján

Cañuelas F.C. c. Atlas



Fecha 16



Dep. Paraguayo c. Cañuelas F.C.

Atlas c. V. Arenas

Luján c. Ctral. Ballester

Argentino (Ros.) c. Sp. Barracas

Camioneros c. Estrella del Sur

Yupanqui c. Gral. Lamadrid

J. Unida c. Rec. Español



Fecha 17



J. Unida c. Dep. Paraguayo

Rec. Español c. Yupanqui

Gral. Lamadrid c. Camioneros

Estrella del Sur c. Argentino (Ros.)

Sp. Barracas c. Luján

Ctral. Ballester c. Atlas

V. Arenas c. Cañuelas F.C.



Fecha 18



Dep. Paraguayo c. V. Arenas

Cañuelas F.C. c. Ctral. Ballester

Atlas c. Sp. Barracas

Luján c. Estrella del Sur

Argentino (Ros.) c. Gral. Lamadrid

Camioneros c. Rec. Español

Yupanqui c. J. Unida



Fecha 19



Yupanqui c. Dep. Paraguayo

J. Unida c. Camioneros

Rec. Español c. Argentino (Ros.)

Gral. Lamadrid c. Luján

Estrella del Sur c. Atlas

Sp. Barracas c. Cañuelas F.C.

Ctral. Ballester c. V. Arenas



Fecha 20



Dep. Paraguayo c. Ctral. Ballester

V. Arenas c. Sp. Barracas

Cañuelas F.C. c. Estrella del Sur

Atlas c. Gral. Lamadrid

Luján c. Rec. Español

Argentino (Ros.) c. J. Unida

Camioneros c. Yupanqui



Fecha 21



Camioneros c. Dep. Paraguayo

Yupanqui c. Argentino (Ros.)

J. Unida c. Luján

Rec. Español c. Atlas

Gral. Lamadrid c. Cañuelas F.C.

Estrella del Sur c. V. Arenas

Sp. Barracas c. Ctral. Ballester



Fecha 22



Dep. Paraguayo c. Sp. Barracas

Ctral. Ballester c. Estrella del Sur

V. Arenas c. Gral. Lamadrid

Cañuelas F.C. c. Rec. Español

Atlas c. J. Unida

Luján c. Yupanqui

Argentino (Ros.) c. Camioneros



Fecha 23



Argentino (Ros.) c. Dep. Paraguayo

Camioneros c. Luján

Yupanqui c. Atlas

J. Unida c. Cañuelas F.C.

Rec. Español c. V. Arenas

Gral. Lamadrid c. Ctral. Ballester

Estrella del Sur c. Sp. Barracas



Fecha 24



Dep. Paraguayo c. Estrella del Sur

Sp. Barracas c. Gral. Lamadrid

Ctral. Ballester c. Rec. Español

V. Arenas c. J. Unida

Cañuelas F.C. c. Yupanqui

Atlas c. Camioneros

Luján c. Argentino (Ros.)



Fecha 25



Luján c. Dep. Paraguayo

Argentino (Ros.) c. Atlas

Camioneros c. Cañuelas F.C.

Yupanqui c. V. Arenas

J. Unida c. Ctral. Ballester

Rec. Español c. Sp. Barracas

Gral. Lamadrid c. Estrella del Sur



Fecha 26



Dep. Paraguayo c. Gral. Lamadrid

Estrella del Sur c. Rec. Español

Sp. Barracas c. J. Unida

Ctral. Ballester c. Yupanqui

V. Arenas c. Camioneros

Cañuelas F.C. c. Argentino (Ros.)

Atlas c. Luján

