Se realizó la 1° Jornada del Comité de Prevención y Control de Infecciones

Bajo el lema «Calidad que se mejora, cuidado que se siente», el Hospital llevó adelante este miércoles una jornada clave para la seguridad sanitaria y la excelencia en la atención. El encuentro, de carácter interdisciplinario, funcionó como un espacio de exposición y análisis de las estrategias implementadas en todo el establecimiento.

Resultados y nuevas estrategias

Durante la actividad, el Comité presentó las estadísticas anuales, fundamentales para el diseño de nuevas líneas de acción. Estas investigaciones permiten que el Hospital elabore protocolos precisos y actualizados, optimizando los recursos y garantizando un entorno seguro tanto para las y los pacientes como para el personal de salud.

Compromiso con la calidad

Desde la institución, saludamos y reconocemos a los servicios y equipos que expusieron su trabajo en esta jornada. Su labor diaria sostiene el compromiso por un Hospital dedicado a la mejora continua de la calidad y a la protección de todos los profesionales que integran el sistema de atención.

