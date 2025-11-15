Salud

Se realizó un operativo de salud en Jardines de General Rodríguez

14
Nov

Durante la mañana se dio inicio al Programa de Salud Escolar, una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Estado Municipal y Provincial con el propósito de promover la detección temprana y la prevención de enfermedades en niños y niñas.

El intendente Mauro García estuvo presente en la Escuela Primaria Nº 4 para acompañar el desarrollo de las jornadas, donde se llevaron a cabo controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, controles odontológicos y vacunación, entre otras acciones.

Asimismo, se dictaron talleres de promoción de hábitos saludables mediante actividades grupales junto a la comunidad educativa. Al finalizar, cada familia recibió una constancia autorizada por profesionales médicos con el detalle de las evaluaciones realizadas.

Info Municipalidad de General Rodríguez