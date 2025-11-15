Se realizó un operativo de salud en Jardines de General Rodríguez

Durante la mañana se dio inicio al Programa de Salud Escolar, una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Estado Municipal y Provincial con el propósito de promover la detección temprana y la prevención de enfermedades en niños y niñas.

El intendente Mauro García estuvo presente en la Escuela Primaria Nº 4 para acompañar el desarrollo de las jornadas, donde se llevaron a cabo controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, controles odontológicos y vacunación, entre otras acciones.

Asimismo, se dictaron talleres de promoción de hábitos saludables mediante actividades grupales junto a la comunidad educativa. Al finalizar, cada familia recibió una constancia autorizada por profesionales médicos con el detalle de las evaluaciones realizadas.

Info Municipalidad de General Rodríguez