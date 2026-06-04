Se realizó una jornada de visibilización y reflexión a 11 años del Ni Una Menos

_La actividad reunió a mujeres, diversidades, integrantes de organizaciones, vecinas y vecinos en la Plaza San Martín para reafirmar el compromiso colectivo contra las violencias por razones de género_

El Municipio llevó adelante una jornada de encuentro, reflexión y visibilización, en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, en la Plaza San Martín con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención, promoción de derechos y acompañamiento frente a las violencias de género.De la jornada participó la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a mujeres, diversidades, integrantes de organizaciones, vecinas y vecinos en la que se realizaron intervenciones y discursos que pusieron en valor la importancia de sostener la organización comunitaria y las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género.Posteriormente, la jefa comunal, participó de la movilización a nivel nacional en la plaza de los Dos Congresos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema: “Porque vivir sin miedo no debería ser un privilegio ¡Vivas nos queremos!”, junto a miles de mujeres, diversidades y organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el país. Al respecto remarcó: “A 11 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, seguimos levantando la voz contra la violencia machista y defendiendo el derecho de todas a vivir una vida libre de violencias”.

Asimismo, Fernández, señaló que “en un contexto donde crecen los discursos de odio y se profundizan las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, nuestra lucha sigue siendo más necesaria que nunca”, y destacó el papel cotidiano de quienes sostienen la organización comunitaria al afirmar: “Por las que ya no están. Por nosotras. Por cada una que todos los días sostiene, cuida, trabaja, lucha y sigue adelante”.

En el mismo sentido, la intendenta enfatizó: “Basta de violencia física, psicológica y política. Basta de femicidios, basta de travesticidios. ¡Justicia por todas ellas!”, y recordó: «Libertad a Cristina Fernández de Kirchner y Libertad a Milagro Sala”.

La propuesta local, fue el punto de encuentro y de preparación para la movilización que acompañó a la intendenta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de partir hacia la marcha, Mariel Fernández junto a vecinas, organizaciones sociales, trabajadoras municipales y autoridades realizaron un pañuelazo colectivo.

El encuentro en el distrito incluyó actividades culturales, recreativas y de sensibilización. Hubo música en vivo, intervenciones artísticas, una clase abierta de candombe, una presentación de danza expresiva, estuvo presente la Radio Pública de Moreno y hubo espacios participativos donde vecinas y vecinos pudieron pintar pañuelos con consignas vinculadas al #NiUnaMenos.

Además, se dispuso un espacio destinado a las infancias para promover la participación de toda la comunidad.Participaron distintas áreas municipales con dispositivos de atención, orientación y promoción de derechos.

Estuvieron presentes Casa Pueblo, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, la Subsecretaría de Niñeces y Adolescencias, Salud Comunitaria, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicación y Relaciones Internacionales, entre otras dependencias que acercaron información y herramientas destinadas a la comunidad.

En Moreno, estas acciones forman parte de una política pública sostenida a través de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, que desarrolla estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento integral para personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Entre los dispositivos existentes se encuentran los Puntos Violetas, espacios territoriales de primera escucha coordinados por promotoras comunitarias, además de la articulación permanente con organismos provinciales especializados.

Además, las vecinas que necesiten acompañamiento, contención o asesoramiento pueden comunicarse a través de los canales oficiales de Moreno Sin Violencias. A su vez funciona la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en Hipólito Yrigoyen 118, Moreno Centro, teléfono de contacto es 0237-4601567.

Ante situaciones de emergencia o riesgo inmediato, se encuentra disponible la línea 911. Y la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires que brinda atención, contención y asesoramiento gratuito durante las 24 horas.

En casos de peligro recibe consultas mediante WhatsApp o Telegram al 221-508-5988.Con estas iniciativas, el Gobierno local continúa el fortalecimiento de las políticas de género y diversidad que promueven espacios de participación, de organización y de acceso a derechos para construir un Moreno libre de violencias.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno