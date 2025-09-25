Se renovaron más de 70 plazas en Moreno

_Las obras incluyen la parquización, nuevas luminarias LED y juegos, sectores deportivos, mobiliario urbano, veredas, rampas y conexión a internet gratuita por wifi_

El Municipio, desde el comienzo de la gestión que encabeza la intendenta, Mariel Fernández, impulsa el plan integral de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos. Una decisión de política pública que contempla la creación, recuperación y mejora de plazas en todas las localidades del distrito. El propósito es recuperar y ampliar estos espacios como un derecho colectivo, tanto para el desarrollo integral de las infancias, así como un entorno seguro que proporcione ámbitos de calidad para el encuentro, la recreación y el deporte para las y los vecinos En total, más de 70 plazas fueron renovadas con trabajos que incluyeron la parquización, el recambio e instalación de nuevas luminarias LED, la colocación de nuevos juegos, sectores deportivos, mobiliario urbano, veredas, rampas y conexión gratuita a internet por wifi. Además, en varios casos se asfaltaron las calles circundantes además de cruces de calles para mejorar la accesibilidad.Las obras se ejecutan mediante la articulación de diversas áreas municipales, que aportan recursos técnicos, operativos y de gestión para llevar a cabo cada intervención, inclusive en espacios que eran basurales a cielo abierto y se transformaron en entornos seguros y accesibles.

En Moreno Norte se trabajó en el Corredor Santa Elena, La Victoria, Lomas de Moreno, 25 de Mayo, Bicentenario, La Perla en sus distintos sectores, Parque Gaona (incluido el sector inclusivo) y La Gloria. En Moreno Centro se renovaron las plazas De las Carretas, Los Patos, de los Niños y las Niñas, Villa Anita, Mariano Moreno y San Martín.

En Moreno Sur se recuperaron las plazas Belgrano, La Porteña, Lomas de Casasco, Húmeda, Fahy, Los Nogales y Casasco Federal. Paso del Rey sumó mejoras en Malvinas, Raúl Alfonsín, Franklin, Santi, Dr. Buján, El Tanguito y Boulevard San Antonio de Padua. En Cuartel V se intervinieron Alem, El Milenio, Irigoin, Kevin Palacios, Malabia, Parque del Oeste, La Amistad, Don Máximo, El Vergel, San Norberto, San Fernando, 6 de Enero y 1° de Marzo. En Trujui se trabajó sobre espacios como Barrio 202, Rotonda Catonas, Catonas, Parque Argentino, Las Flores, Haras Trujui, Haras, Villanueva, Plaza de la Casona y San Jorge. En La Reja las mejoras alcanzaron a las plazas Buenos Aires, Jardín de Infantes N° 928, Lomas Verdes, Sófocles, Victorino y Colombres. En Francisco Álvarez se pusieron en valor Aguaribay, El Quijote, La Esperanza, Embarcadero, De la Libertad, Los Molinos y La Providencia. Asimismo, también se renovaron las plazas La Paz, Villa Escobar, Favaloro, Manantiales, Tomi y Los Robles que forman parte del Distrito Ecológico Roggero (DER).

Con estas obras el Gobierno local reafirma su compromiso de fortalecer el acceso a espacios públicos de calidad fundamentales para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno