Se suicidó un detenido en la comisaría 1º de Moreno: Hubo protestas de los familiares

El trágico suceso ocurrió pasado el mediodía de este domingo 24 de agosto, en una celda de la comisaría 1º de Moreno ubicada en la esquina de Merlo y Belgrano. Las fuentes consultadas indicaron que el detenido fue identificado como Gonzalo Federico Ruiz de 21 años. Había sido detenido el viernes por personal de Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando lo identificaron, saltó un pedido de captura en el marco de una causa por robo en jurisdicción del Departamento Judicial de Morón.

Los calabozos de la seccional 1º están judicializados, motivo por el cual no alberga presos, debido a las pésimas condiciones edilicias. Quienes son aprehendidos son alojados transitoriamente hasta que se libera un cupo en alguna comisaría de la región. Ruiz fue encontrado muerto cuando fueron a buscarlo para realizar el traslado.

Los voceros afirmaron que Ruiz se había ahorcado con una sábana que ató a los barrotes. La operación de autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense de Lomas de Zamora, organismo que depende directamente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El dictamen fue categórico: Se trató de un suicidio. Las pericias estuvieron a cargo de especialistas de Gendarmería Nacional.

La Dra. Natalia Imelio, una de las responsables de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y el Auxiliar Letrado Dr. Sebastián Bueno, integrante de la misma fiscalía estuvieron a cargo de la causa. La Dra. Imelio no tomó temperamento alguno contra el personal policial. Tampoco hay imputados. Asuntos Internos realiza una investigación en paralelo.

Por la tarde de este domingo, familiares de Ruiz realizaron una protesta frente a la comisaría 1º. Media hora después se retiraron a la espera de las novedades judiciales.