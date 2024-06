Segundo día de paro universitario en reclamo de aumento salarial

Posted on

Se cumple hoy elsegundo día de paro de docentes y no docentes que afecta el funcionamiento de las universidades públicas en reclamo de un aumento salarial: los gremios del sector denuncian una pérdida de poder adquisitivo de más del 40% en lo que va del año.

La medida de fuerza, que impulsa el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), que nuclea a los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y Fatun, se enmarca en el conflicto por el financiamiento de la educación superior, y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) y la recomposición salarial.

“Desde Ctera, desde cada organización, queremos decirle a los diputados, a los senadores, a los legisladores que hoy no nos atienden el teléfono que vamos a ir a cada provincia y vamos a manifestarnos acá, en el Congreso, pacíficamente tantas veces como sea necesario hasta que voten las leyes que el gobierno no quiere cumplir”, enfatizó ayer la titular de Ctera, Sonia Alesso.

El Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, compartió la situación particular de la docencia universitaria y remarcó que “en estos seis meses perdimos 60% del salario nominal. Los docentes no se están yendo por Ezeiza como dicen algunos, se van a manejar un taxi, se meten en un Uber. El Gobierno está destruyendo la educación universitaria y quieren destruir el país”.

Los dirigentes de los gremios docentes realizaron ayer una manifestación frente al Congreso, que incluyó una clase pública, en la que expusieron Daniel Filmus – sociólogo, docente, ex Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología-, Carlos Skilar –investigador, docente y escritor-, y Ana Arias -docente, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -. y marcharon con una bandera argentina de 100 metros, tejida por maestras y maestros.

Participaron de la manifestación docente autoridades del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), así como las diputadas y los diputados nacionales de Unión por la Patria: Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Blanca Osuna, Mario Manrique, Pablo Carro y Beba Soria, el dirigente social Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, y los músicos Juan Falú y Ariel Prat.

Las casas de estudio advierten desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el gobierno nacional, lo que derivó en la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

Tras las diferentes movilizaciones registradas en todo el país, de las que participaron un millón de personas, la administración de Javier Milei llegó a un acuerdo, primero con la UBA y luego con el resto de las universidades nacionales, en torno a la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario.

No obstante, no se arribó a un acuerdo en la paritaria, donde el Ministerio de Capital Humano negocia con los gremios el porcentaje de actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% restante del presupuesto de educación superior.

El Poder Ejecutivo ofreció al Frente Sindical un 9% de actualización para mayo -que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril- lo que fue rechazado por los educadores, quienes exigieron un incremento acorde con la suba inflacionaria.

Desde el Conadu, reclaman una importante pérdida salarial acumulada desde diciembre. Se estima que con el 7,5% esperado para mayo (pronóstico del REM), el IPC alcance un 122,5%; mientras que el incremento recibido en este período sería de un 61,4%.

