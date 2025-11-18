Del 17 al 23 de noviembre se celebra la Semana Mundial de la Prematurez. En este marco, el viernes 14 se realizó en el Hospital la Fiesta del Prematuro, un encuentro donde niños, niñas y adolescentes que nacieron prematuros se reunieron para compartir una tarde de juegos y reencuentros.

En Argentina, alrededor del 9% de los nacimientos se producen antes de las 37 semanas de gestación. La prematurez es una condición cuyo origen es multifactorial —biológico, ambiental y social— y, en muchos casos, prevenible.

El respeto y la promoción de los Derechos del Prematuro contribuyen a mejorar los resultados neuromadurativos a largo plazo.El Hospital agradece a todas las instituciones y organizaciones que colaboraron con la realización del evento.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega