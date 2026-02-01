Sífilis: síntomas, mitos y lo que tenés que saber

La sífilis no para de crecer en Argentina: 55.183 casos en 2025 y un 71% más de casos confirmados respecto de los últimos 5 años.

¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

Es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria (Treponema pallidum), que al principio, muchas veces, no da síntomas por lo que podemos tenerla y no saberlo.

TRANSMISIÓN Y CONTAGIO

Entre las personas, por el contacto con lesiones presentes en las zonas genitales y erógenas, sin la protección adecuada. También se puede transmitir de la persona gestante a su hijo/a (sífilis congénita).

SÍNTOMAS QUE NOS PONEN EN ALERTALos síntomas pueden incluir lesiones o llagas sin dolor, sarpullidos y síntomas similares a los de la gripe. Muchas veces estas lesiones son indoloras y se desaparecen a los días, lo cual puede indicar una falsa idea de “cura”, pero aunque desaparezca, la infección puede seguir. No te confíes.

CHEQUEATE YA

La Sífilis se diagnostica a través de una entrevista con un/una profesional de la salud, quien realiza una exploración física e indica pruebas de laboratorio. Cuanto antes se detecte, más fácil es el tratamiento y menos complicaciones puede causar.

CURABLE Y TRATABLE

En la mayoría de los casos, la sífilis puede curarse con antibióticos (penicilina). No te demores.

MITOS QUE NO TE CREAS- Solo te contagias si tenés múltiples parejas.- Si no tengo síntomas no tengo nada.

– Es una enfermedad del pasado, ya no existe más.

– Solo se infectan las personas del colectivo LGBTIQ+.

– Si ya tuve sífilis no es posible volver a contraerla.

DATOS CLAVES QUE TENES QUE CONOCEREn Argentina, el Boletín Epidemiológico Nacional registró durante todo el 2025, 55.183 notificaciones de casos de Sífilis, de los cuales 46.613 fueron confirmados (+71% respecto del período 2020-2024).Además, indicó que se presentaron 12.532 y 11.261 respectivamente en personas gestantes, lo cual representa un 15% más respecto a los años previos señalados.A nivel global y regional, los casos de sífilis presentan un crecimiento marcado y sostenido. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el incremento se encuentra impulsado por la falta de testeo regular, el menor uso de métodos barrera y los obstáculos de acceso a la salud sexual.Un relevamiento realizado en Argentina reveló que solo el 5% de adolescentes y el 13% de jóvenes usan siempre preservativo, mientras que el 80% de jóvenes diagnosticados con VIH o sífilis declaró no usarlo siempre.

ACCIONES PARA PROTEGERTELa sífilis nos afecta a todas las personas.

La buena noticia es que es prevenible y curable si se detecta a tiempo. Para eso es fundamental:

– Informate y hablá sobre enfermedades de transmisión sexual (ITS).

– Usá correcta y sistemáticamente métodos de barrera (preservativo y campo profiláctico).

– Chequeate regularmente y hacete pruebas rápidas de detección.

– Adoptá prácticas sexuales seguras y libres de violencias.

Si tuviste prácticas sexuales sin preservativo, se rompió o fuiste víctima de violencia sexual, tenés derecho a acceder a la profilaxis post exposición para reducir el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Acércate a cualquiera de estos Centros de Salud o comunícate al (0221) 4251693 las 24 hs.

Si presentás alguno de los síntomas o tenés dudas, buscá acá tu Centro más cercano de Testeo Rápido de VIH y Sífilis, y testeate de forma confidencial, segura y gratuita: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/El cuidado y el autocuidado de la salud sexual es un derecho y una responsabilidad colectiva La Educación Sexual Integral también lo es.

Informate, chequeate, usá preservativo y compartí esta información.

defensorba