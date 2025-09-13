Su cuadro de salud es grave: Thiago Medina, ex Gran Hermano, salió del quirófano y está internado en terapia intensiva

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto pasadas las 20.30 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Los datos preliminares indican que embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba casco. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

En gravísimo estado, fue derivado al quirófano. Lograron estabilizarlo. Tiene afectado la región toráxica, principalmente riñones e hígado. Le habrían extirpado el bazo. Quedó internado en la cama 8 de terapia intensiva con pronóstico reservado. Estaría con respiración asistida. El parte médico con la evolución se brindará a las 11 de la mañana, anticiparon las fuentes consultadas.

En la guardia del centro sanitario se encuentra Daniela Celis, su ex pareja. Celis pidió una cadena de oración por el joven de 22 años y padre de sus gemelas, llamadas Laia y Aimé, quienes cumplieron un año y ocho meses.

En las redes sociales circula una foto del estado en que quedó la moto, cuya veracidad no pudimos acreditar. Un siniestro violentísimo. Se investiga la mecánica del choque. No habría imágenes de video del grave incidente vial. Interviene la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y personal de la Comisaría 6º de Moreno.