Educación

Terminó la “etapa fundadora”: La Universidad Nacional de Moreno tiene nuevas autoridades

Posted on by rodrigos
19
Nov

Este martes 18 de noviembre, la UNM llevó adelante la una Sesion Ordinaria de su IV Asamblea Universitaria, con la participación de toda la comunidad universitaria: docentes, nodocentes y estudiantes. En total, fue conformada por 56 representantes titulares del estamento docente, 28 del estamento estudiantil y 1 de los trabajadores nodocentes. Esta jornada, trascendental para la vida institucional y democrática de la Universidad, fue la encargada de elegir a las autoridades para el próximo Gobierno Universitario, que tendrá mandato a partir del 22 de noviembre próximo.De este modo, la Asamblea eligió como Rector al Lic. Alejandro Robba como autoridad para conducir el próximo periodo de Gobierno y la Dra. Patricia Rosemberg como Vicerrectora. La votación, tanto para los asambleístas presentes como para los que participaron de forma virtual, se realizó a través de la plataforma de sufragio ya utilizada en los comicios realizados entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

Luego del desarrollo de la Asamblea, este jueves 20 de noviembre a partir de las 16 horas se llevará adelante la asunción de las nuevas autoridades electas y quedará conformado el 4° Gobierno Universitario por el periodo 22 de noviembre de 2025 – 21 de noviembre de 2029.

Entrevista con Alejandro Robba, nuevo rector