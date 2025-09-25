Testeos rápidos de VIH y Sífilis en la UNM

El pasado jueves y viernes se realizaron más de 150 testeos rápidos de VIH y Sífilis en la Universidad Nacional de Moreno conjuntamente entre el laboratorio de la UPA12-HM5 y el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del Hospital.

Esta jornada contó con el apoyo de Enfermería de la UNM y el Voluntariado en Salud que se viene realizando en esa institución. También se contó con la articulación de Trabajo Social, Psicología, Salud Sexual Integral de la UPA12-HM5 y la Residencia de Epidemiología del Hospital.

Estos espacios permiten brindar a la comunidad acceso rápido, gratuito y confidencial al testeo de VIH y Sífilis, fortaleciendo la promoción y la atención integral en salud.

