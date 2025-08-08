Trabajo dictó la conciliación obligatoria en la empresa Juan F. Secco

Ante la brutal represión de las fuerzas federales en Industrias Juan F. Secco, el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen trabajadores representados por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA) y la representación empleadora de Industrias Juan F. Secco SA.

De esta manera, se retrotrae el conflicto a una instancia anterior con la posibilidad de retomar las discusiones en un ámbito de buena fe negocial.Uno de los hechos que motivó la intervención del Ministerio fue la represión ejercida por fuerzas federales dentro de la planta, ubicada en el predio de la CEAMSE en el partido de San Martín, que incluyó la detención de trabajadores.

Esta situación constituye una grave amenaza a la paz social y fue determinante para que la cartera laboral provincial dictara la conciliación obligatoria como medida para resolver el conflicto de manera pacífica y garantizar los derechos laborales.

De esta manera, la conciliación obligatoria tiene como objetivo encontrar una solución pacífica y legal al conflicto, garantizando la paz social y los derechos laborales, ante este conflicto que se inició a partir de la denuncia del sindicato que daba cuenta de más de 30 despidos en la firma.

