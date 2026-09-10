Trabas burocráticas, deudas y situación económica compleja: Sirenazo de Bomberos

Este jueves a las 10 de la mañana, las sirenas de los más de 1.100 cuarteles de Bomberos del país sonarán al unísono, para poner en agenda la situación difícil que atraviesa el sistema. Es un reclamo que se basa en cuatro ejes:

Regularización de los fondos pendientes

Exigir la regularización y transferencia de los fondos correspondientes al Presupuesto 2025 que aún se encuentran pendientes.

Pagos al exterior

Solicitar al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior, permitiendo concretar las importaciones indispensables para el funcionamiento y equipamiento de los cuarteles.

Emergencias en rutas concesionadas

Reclamar que, dentro de los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones, se incorporen convenios obligatorios que contemplen una contraprestación mensual a los cuarteles por las intervenciones y servicios prestados en las rutas concesionadas.

Ley de Fortalecimiento de Bomberos Voluntarios

Solicitar su ampliación integral y uniforme, haciendo especial hincapié en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento, conforme a la ley sancionada en 2021.

Además, hablamos del avance en la obra del destacamento N°1 (Francisco Álvarez) de los Bomberos Voluntarios de Moreno.

Entrevista con Carlos Ward, presidente de la institución.