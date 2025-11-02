Transporte bonaerense refuerza el control y la seguridad vial

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Martín Marinucci, se informa la inhabilitación contravencional de la ciudadana Flavia Vanesa Snajdr, dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, a raíz de una grave infracción registrada cuando la conductora embistió a un joven y lo arrastró varias cuadras sobre el capot de su vehículo tras un choque en la vía pública.

La medida, emitida el 29 de octubre de 2025, responde al incumplimiento de las normativas viales vigentes y forma parte de las acciones que impulsa la cartera provincial para garantizar la seguridad vial en todo el territorio bonaerense. De esa manera, el Ministerio reafirma su compromiso con una conducción responsable, promoviendo el respeto a las normas y la preservación de la vida en rutas y calles de la provincia.

