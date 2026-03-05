Un aprehendido por resistencia a la autoridad en barrio Raffo

Un hombre de 24 años fue aprehendido por efectivos policiales durante un procedimiento realizado en la intersección de Jujuy y Buenos Aires, en el barrio Raffo, luego de resistirse a ser identificado por el personal policial.Según informaron fuentes policiales, al momento de la intervención el joven se movilizaba en un Chevrolet Corsa.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, los uniformados constataron que el individuo registraba dos antecedentes: uno por lesiones leves doblemente agravadas y otro por robo con arma de fuego.

Asimismo, se estableció que el vehículo presentaba un requerimiento legal en el parabrisas en el marco de una causa vinculada a un automóvil robado.

Ante la negativa del sujeto a identificarse, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 1ª. La causa fue caratulada como “Encubrimiento y resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N° 10.

Desde el Municipio destacaron que se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto para prevenir el delito y llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez