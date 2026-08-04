Un aprehendido por robo y violación a la propiedad privada en General Rodríguez

A partir de la labor realizada en común entre la Policía y la Municipalidad de General Rodríguez se logró la aprehensión de un delincuente tras haber ingresado a una vivienda para robar.Efectivos del Comando de Patrullas, con la autorización del propietario de una vivienda ubicada en Las Dalias y Del Sol, en el límite con el distrito de Luján, ingresaron a la misma y aprehendieron a un hombre que se encontraba escondido en un rincón de la propiedad, tras haber provocado daños en un ventanal.

Los policías arrestaron al imputado, de 39 años, y los trasladaron a la Comisaría 1ª, siendo la instrucción llevada a cabo por la UFI Nº 10 de General Rodríguez.Permanentemente estamos trabajando para mejorar la seguridad y la tranquilidad de los rodriguenses.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez